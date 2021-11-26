В России начали отменять концерты Моргенштерна после его "побега"

Моргенштерн ситуацию с обвинениями в торговле наркотиками и отмену концертов пока никак не комментировал.

После появившейся в сети информации о "побеге" российского рэпера Моргенштерна из России начались отмены его концертов. Так, сегодняшний концерт, запланированный в московском клубе Gipsy не состоится.

Об этом рассказали в самом клубе.

В заведении отметили, что "сделали все, что в их силах", но все же вынуждены были перенести концерт на 2022-й год. Также представитель клубу попросил отнестись к этом с пониманием, поскольку отмена концерта произошла по "независящим от них причинам".

Как сообщал "Телеграф", ранее представитель СК РФ Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками, после чего последний выехал из России. Позднее стало известно, что Алишер улетел в Дубай.

Отметим, что в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону два месяйа назад Моргенштерн заявил, что "мне придётся эмигрировать, если на меня заточит зуб сверхдол***б".

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Моргенштерн отменил концерты в Украине из-за того, что побоялся приезжать в нашу страну. Впоследствии украинские власти запретили ему въезд в Украину, после чего Моргенштерн грозился СБУ судом из-за данного запрета.