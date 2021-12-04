Что нельзя делать во Введение в храм Пресвятой Богородицы 2022: запреты дня

Введение в храм Пресвятой Богородицы также называют Третья Пречистая.

В субботу, 4 декабря, христианский мир отмечает один из двунадесятых праздников, посвященный Деве Марии — Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую. Согласно Евангелие, в этот день родители Богоматери привели ее в церковь.

Считается, что с этого дня зима "официально" вступает в свои права.

Сегодня верующие посвящают свой день молитвам, прося у Богоматери прощения за свои грехи и покровительства для своих близких. У Девы Марии принято просить об удачном замужестве, зачатии ребенка и исцелении от различных болезней.

Также, в этот день существует ряд запретов. И не забывайте, что продолжается Рождественский пост, поэтому на стол можно ставить только постные блюда.

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Что нельзя делать в Ведение во храм Пресвятой Богородицы

Запрещено веселиться.

Нельзя заниматься тяжелой работой. Запрет не распространяется только на тех людей, для которых труд является профессиональной обязанностью в этот день.

Не стоит убирать, шить и стирать.

Нельзя отказывать в милостыне.

Категорически запрещено заключать браки, но крестить ребенка можно.

Нельзя злиться и сквернословить.

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