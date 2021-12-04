Что нельзя делать во Введение в храм Пресвятой Богородицы 2022: запреты дня
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 241
Введение в храм Пресвятой Богородицы также называют Третья Пречистая.
В субботу, 4 декабря, христианский мир отмечает один из двунадесятых праздников, посвященный Деве Марии — Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую. Согласно Евангелие, в этот день родители Богоматери привели ее в церковь.
Сегодня верующие посвящают свой день молитвам, прося у Богоматери прощения за свои грехи и покровительства для своих близких. У Девы Марии принято просить об удачном замужестве, зачатии ребенка и исцелении от различных болезней.
Также, в этот день существует ряд запретов. И не забывайте, что продолжается Рождественский пост, поэтому на стол можно ставить только постные блюда.
Что нельзя делать в Ведение во храм Пресвятой Богородицы
- Запрещено веселиться.
- Нельзя заниматься тяжелой работой. Запрет не распространяется только на тех людей, для которых труд является профессиональной обязанностью в этот день.
- Не стоит убирать, шить и стирать.
- Нельзя отказывать в милостыне.
- Категорически запрещено заключать браки, но крестить ребенка можно.
- Нельзя злиться и сквернословить.
Ранее "Телеграф" писал, какие еще церковные праздники приходятся на первый месяц зимы.
- Дата публикации
-
- Категория
-