Укр

Что нельзя делать во Введение в храм Пресвятой Богородицы 2022: запреты дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Молитвы в этот день помогают очиститься от грехов
Молитвы в этот день помогают очиститься от грехов

Введение в храм Пресвятой Богородицы также называют Третья Пречистая.

В субботу, 4 декабря, христианский мир отмечает один из двунадесятых праздников, посвященный Деве Марии — Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую. Согласно Евангелие, в этот день родители Богоматери привели ее в церковь.

Считается, что с этого дня зима "официально" вступает в свои права.
Считается, что с этого дня зима "официально" вступает в свои права.

Сегодня верующие посвящают свой день молитвам, прося у Богоматери прощения за свои грехи и покровительства для своих близких. У Девы Марии принято просить об удачном замужестве, зачатии ребенка и исцелении от различных болезней.

Также, в этот день существует ряд запретов. И не забывайте, что продолжается Рождественский пост, поэтому на стол можно ставить только постные блюда.

Что нельзя делать в Ведение во храм Пресвятой Богородицы

  • Запрещено веселиться. 
  • Нельзя заниматься тяжелой работой. Запрет не распространяется только на тех людей, для которых труд является профессиональной обязанностью в этот день. 
  • Не стоит убирать, шить и стирать.
  • Нельзя отказывать в милостыне.
  • Категорически запрещено заключать браки, но крестить ребенка можно.
  • Нельзя злиться и сквернословить. 

Ранее "Телеграф" писал, какие еще церковные праздники приходятся на первый месяц зимы.

Теги:
#Праздник #Запреты #Введение во храм Пресвятой Богородицы
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