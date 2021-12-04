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Що не можна робити у Введення в храм Пресвятої Богородиці 2022: заборони дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Молитви цього дня допомагають очиститись від гріхів
Молитви цього дня допомагають очиститись від гріхів

Введення в храм Пресвятої Богородиці також називають Третя Пречиста.

У суботу, 4 грудня, християнський світ відзначає одне з дванадесятих свят, присвячене Діві Марії — Введення в храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту. Відповідно до Євангелія, цього дня батьки Богоматері привели її до церкви.

Вважається, що з цього дня зима "офіційно" набирає своїх прав.
Вважається, що з цього дня зима "офіційно" набирає своїх прав.

Сьогодні віряни присвячують свій день молитвам, просячи у Богоматері прощення за свої гріхи та заступництва для своїх близьких. У Діви Марії заведено просити про вдале заміжжя, зачаття дитини та зцілення від різних хвороб.

Також у цей день існує низка заборон. І не забувайте, що продовжується Різдвяний піст, тому на стіл можна ставити лише пісні страви.

Що не можна робити на Ведення до храму Пресвятої Богородиці

  • Заборонено веселитися.
  • Не можна займатися тяжкою роботою. Заборона не поширюється лише на тих людей, для яких праця є професійним обов’язком у цей день.
  • Не варто прибирати, шити та прати.
  • Не можна відмовляти у милостині.
  • Категорично заборонено укладати шлюби, але хрестити дитину можна.
  • Не можна злитися і лихословити.

Раніше "Телеграф" писав, які ще церковні свята припадають на перший місяць зими.

Теги:
#Свято #Заборони #Введення в храм Пресвятої Богородиці
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