Що не можна робити у Введення в храм Пресвятої Богородиці 2022: заборони дня

Введення в храм Пресвятої Богородиці також називають Третя Пречиста.

У суботу, 4 грудня, християнський світ відзначає одне з дванадесятих свят, присвячене Діві Марії — Введення в храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту. Відповідно до Євангелія, цього дня батьки Богоматері привели її до церкви.

Вважається, що з цього дня зима "офіційно" набирає своїх прав.

Сьогодні віряни присвячують свій день молитвам, просячи у Богоматері прощення за свої гріхи та заступництва для своїх близьких. У Діви Марії заведено просити про вдале заміжжя, зачаття дитини та зцілення від різних хвороб.

Також у цей день існує низка заборон. І не забувайте, що продовжується Різдвяний піст, тому на стіл можна ставити лише пісні страви.

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Що не можна робити на Ведення до храму Пресвятої Богородиці

Заборонено веселитися.

Не можна займатися тяжкою роботою. Заборона не поширюється лише на тих людей, для яких праця є професійним обов’язком у цей день.

Не варто прибирати, шити та прати.

Не можна відмовляти у милостині.

Категорично заборонено укладати шлюби, але хрестити дитину можна.

Не можна злитися і лихословити.

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