Що не можна робити у Введення в храм Пресвятої Богородиці 2022: заборони дня
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Введення в храм Пресвятої Богородиці також називають Третя Пречиста.
У суботу, 4 грудня, християнський світ відзначає одне з дванадесятих свят, присвячене Діві Марії — Введення в храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту. Відповідно до Євангелія, цього дня батьки Богоматері привели її до церкви.
Сьогодні віряни присвячують свій день молитвам, просячи у Богоматері прощення за свої гріхи та заступництва для своїх близьких. У Діви Марії заведено просити про вдале заміжжя, зачаття дитини та зцілення від різних хвороб.
Також у цей день існує низка заборон. І не забувайте, що продовжується Різдвяний піст, тому на стіл можна ставити лише пісні страви.
Що не можна робити на Ведення до храму Пресвятої Богородиці
- Заборонено веселитися.
- Не можна займатися тяжкою роботою. Заборона не поширюється лише на тих людей, для яких праця є професійним обов’язком у цей день.
- Не варто прибирати, шити та прати.
- Не можна відмовляти у милостині.
- Категорично заборонено укладати шлюби, але хрестити дитину можна.
- Не можна злитися і лихословити.
Раніше "Телеграф" писав, які ще церковні свята припадають на перший місяць зими.
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