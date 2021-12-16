Новогодний салат "Чародей": рецепт праздничного блюда, которое поразит ваших гостей

Этот салат готовится очень просто, но получается вкусным и сочным.

Приближается один из самых ожидаемых и любимых всеми праздников — Новый год. Помимо радости от грядущей волшебной атмосферы любая хозяйка также испытывает переживания по поводу того, чем же вкусно накормить своих домочадцев и гостей да так, чтобы это было еще и быстро и недорого. Мы уже делились с вами рецептом простой закуски "Сырный снеговик" и рассказывали, как приготовить необычный салат "Монастырская изба". Сегодня же предлагаем вам попробовать приготовить простой, но в то же время очень вкусный и сытный салат "Чародей" по рецепту YouTube-канала "Кулинарный Эдем".

Рецепт новогоднего салата "Чародей"

Ингредиенты:

200 г куриного филе,

200 г консервированной кукурузы,

200 г ветчины,

1 свежий огурец,

1 морковь,

2 ст. ложки майонеза,

соль по вкусу,

листья салата.

Способ приготовления:

200 грамм куриного филе выложите в сотейник, залейте водой и поставьте вариться на средний огонь. Варите 15-20 минут с момента закипания. Отсудите в бульоне. Куриное филе нарежьте кубиками и выложите в большую миску. Добавьте 200 грамм консервированной кукурузы. Добавьте 1 свежий огурец нарезанный соломкой. Затем добавьте 200 грамм ветчины нарезанной соломкой. Положите 1 натертую на средней терке морковь. Добавьте 2 соловых ложки любимого майонеза. Посолите по вкусу. Перемешайте салат и выложите на блюдо с листьями салата.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт яркого новогоднего салата "Мандаринки".