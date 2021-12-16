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Новогодний салат "Чародей": рецепт праздничного блюда, которое поразит ваших гостей

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Салат "Чародей" готовится всего 20 минут Новость обновлена 16 декабря 2021, 08:57
Салат "Чародей" готовится всего 20 минут

Этот салат готовится очень просто, но получается вкусным и сочным.

Приближается один из самых ожидаемых и любимых всеми праздников — Новый год. Помимо радости от грядущей волшебной атмосферы любая хозяйка также испытывает переживания по поводу того, чем же вкусно накормить своих домочадцев и гостей да так, чтобы это было еще и быстро и недорого. Мы уже делились с вами рецептом простой закуски "Сырный снеговик" и рассказывали, как приготовить необычный салат "Монастырская изба". Сегодня же предлагаем вам попробовать приготовить простой, но в то же время очень вкусный и сытный салат "Чародей" по рецепту YouTube-канала "Кулинарный Эдем".

Рецепт новогоднего салата "Чародей"

Ингредиенты:

  • 200 г куриного филе,
  • 200 г консервированной кукурузы,
  • 200 г ветчины,
  • 1 свежий огурец,
  • 1 морковь,
  • 2 ст. ложки майонеза,
  • соль по вкусу,
  • листья салата.

Способ приготовления:

  1. 200 грамм куриного филе выложите в сотейник, залейте водой и поставьте вариться на средний огонь. Варите 15-20 минут с момента закипания. Отсудите в бульоне.
  2. Куриное филе нарежьте кубиками и выложите в большую миску.
  3. Добавьте 200 грамм консервированной кукурузы.
  4. Добавьте 1 свежий огурец нарезанный соломкой.
  5. Затем добавьте 200 грамм ветчины нарезанной соломкой.
  6. Положите 1 натертую на средней терке морковь.
  7. Добавьте 2 соловых ложки любимого майонеза.
  8. Посолите по вкусу.
  9. Перемешайте салат и выложите на блюдо с листьями салата.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт яркого новогоднего салата "Мандаринки".

Теги:
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