Новогодний салат "Чародей": рецепт праздничного блюда, которое поразит ваших гостей
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Этот салат готовится очень просто, но получается вкусным и сочным.
Приближается один из самых ожидаемых и любимых всеми праздников — Новый год. Помимо радости от грядущей волшебной атмосферы любая хозяйка также испытывает переживания по поводу того, чем же вкусно накормить своих домочадцев и гостей да так, чтобы это было еще и быстро и недорого. Мы уже делились с вами рецептом простой закуски "Сырный снеговик" и рассказывали, как приготовить необычный салат "Монастырская изба". Сегодня же предлагаем вам попробовать приготовить простой, но в то же время очень вкусный и сытный салат "Чародей" по рецепту YouTube-канала "Кулинарный Эдем".
Рецепт новогоднего салата "Чародей"
Ингредиенты:
- 200 г куриного филе,
- 200 г консервированной кукурузы,
- 200 г ветчины,
- 1 свежий огурец,
- 1 морковь,
- 2 ст. ложки майонеза,
- соль по вкусу,
- листья салата.
Способ приготовления:
- 200 грамм куриного филе выложите в сотейник, залейте водой и поставьте вариться на средний огонь. Варите 15-20 минут с момента закипания. Отсудите в бульоне.
- Куриное филе нарежьте кубиками и выложите в большую миску.
- Добавьте 200 грамм консервированной кукурузы.
- Добавьте 1 свежий огурец нарезанный соломкой.
- Затем добавьте 200 грамм ветчины нарезанной соломкой.
- Положите 1 натертую на средней терке морковь.
- Добавьте 2 соловых ложки любимого майонеза.
- Посолите по вкусу.
- Перемешайте салат и выложите на блюдо с листьями салата.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт яркого новогоднего салата "Мандаринки".
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