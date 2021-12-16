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Новорічний салат "Чародій": рецепт святкової страви, яка вразить ваших гостей

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Салат "Чародій" готується лише 20 хвилин Новина оновлена 16 грудня 2021, 08:57
Салат "Чародій" готується лише 20 хвилин

Цей салат готується дуже просто, але виходить смачним та соковитим.

Наближається одне з найочікуваніших і найулюбленіших свят — Новий рік. Окрім радості від майбутньої чарівної атмосфери будь-яка господиня також відчуває переживання з приводу того, чим смачно нагодувати своїх домочадців і гостей так, щоб це було ще й швидко і недорого. Ми вже ділилися з вами рецептом простої закуски "Сирний сніговик" і розповідали, як приготувати незвичайний салат "Монастирська хата". Сьогодні ж пропонуємо вам спробувати приготувати простий, але водночас дуже смачний і ситний салат "Чародій" за рецептом YouTube-каналу "Кулінарний Едем".

Рецепт новорічного салату "Чародій"

Інгредієнти:

  • 200 г курячого філе,
  • 200 г консервованої кукурудзи,
  • 200 г шинки,
  • 1 свіжий огірок,
  • 1 морква,
  • 2 ст. ложки майонезу,
  • сіль за смаком,
  • листя салату.

Спосіб приготування:

  1. 200 г курячого філе викладіть в сотейник, залийте водою і поставте варитися на середній вогонь. Варіть 15-20 хвилин з моменту закипання. Охолодіть у бульйоні.
  2. Куряче філе наріжте кубиками і викладіть у велику миску.
  3. Додайте 200 г консервованої кукурудзи.
  4. Додати 1 свіжий огірок нарізаний соломкою.
  5. Потім додайте 200 г шинки нарізаною соломкою.
  6. Покладіть 1 натерту на середній тертці моркву.
  7. Додайте 2 столові ложки улюбленого майонезу.
  8. Посоліть за смаком.
  9. Перемішайте салат та викладіть на блюдо з листям салату.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт яскравого новорічного салату "Мандаринки".

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Салат #Новий рік
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