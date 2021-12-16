Новорічний салат "Чародій": рецепт святкової страви, яка вразить ваших гостей
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Цей салат готується дуже просто, але виходить смачним та соковитим.
Наближається одне з найочікуваніших і найулюбленіших свят — Новий рік. Окрім радості від майбутньої чарівної атмосфери будь-яка господиня також відчуває переживання з приводу того, чим смачно нагодувати своїх домочадців і гостей так, щоб це було ще й швидко і недорого. Ми вже ділилися з вами рецептом простої закуски "Сирний сніговик" і розповідали, як приготувати незвичайний салат "Монастирська хата". Сьогодні ж пропонуємо вам спробувати приготувати простий, але водночас дуже смачний і ситний салат "Чародій" за рецептом YouTube-каналу "Кулінарний Едем".
Рецепт новорічного салату "Чародій"
Інгредієнти:
- 200 г курячого філе,
- 200 г консервованої кукурудзи,
- 200 г шинки,
- 1 свіжий огірок,
- 1 морква,
- 2 ст. ложки майонезу,
- сіль за смаком,
- листя салату.
Спосіб приготування:
- 200 г курячого філе викладіть в сотейник, залийте водою і поставте варитися на середній вогонь. Варіть 15-20 хвилин з моменту закипання. Охолодіть у бульйоні.
- Куряче філе наріжте кубиками і викладіть у велику миску.
- Додайте 200 г консервованої кукурудзи.
- Додати 1 свіжий огірок нарізаний соломкою.
- Потім додайте 200 г шинки нарізаною соломкою.
- Покладіть 1 натерту на середній тертці моркву.
- Додайте 2 столові ложки улюбленого майонезу.
- Посоліть за смаком.
- Перемішайте салат та викладіть на блюдо з листям салату.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт яскравого новорічного салату "Мандаринки".
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