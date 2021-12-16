Новорічний салат "Чародій": рецепт святкової страви, яка вразить ваших гостей

Цей салат готується дуже просто, але виходить смачним та соковитим.

Наближається одне з найочікуваніших і найулюбленіших свят — Новий рік. Окрім радості від майбутньої чарівної атмосфери будь-яка господиня також відчуває переживання з приводу того, чим смачно нагодувати своїх домочадців і гостей так, щоб це було ще й швидко і недорого. Ми вже ділилися з вами рецептом простої закуски "Сирний сніговик" і розповідали, як приготувати незвичайний салат "Монастирська хата". Сьогодні ж пропонуємо вам спробувати приготувати простий, але водночас дуже смачний і ситний салат "Чародій" за рецептом YouTube-каналу "Кулінарний Едем".

Рецепт новорічного салату "Чародій"

Інгредієнти:

200 г курячого філе,

200 г консервованої кукурудзи,

200 г шинки,

1 свіжий огірок,

1 морква,

2 ст. ложки майонезу,

сіль за смаком,

листя салату.

Спосіб приготування:

200 г курячого філе викладіть в сотейник, залийте водою і поставте варитися на середній вогонь. Варіть 15-20 хвилин з моменту закипання. Охолодіть у бульйоні. Куряче філе наріжте кубиками і викладіть у велику миску. Додайте 200 г консервованої кукурудзи. Додати 1 свіжий огірок нарізаний соломкою. Потім додайте 200 г шинки нарізаною соломкою. Покладіть 1 натерту на середній тертці моркву. Додайте 2 столові ложки улюбленого майонезу. Посоліть за смаком. Перемішайте салат та викладіть на блюдо з листям салату.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт яскравого новорічного салату "Мандаринки".