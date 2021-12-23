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Песни Мирзояна и кутья от Сумской: на Рождество в Карпатах пройдет праздничный фестиваль с украинскими звездами

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Ольга Сумская и Виталий Борисюк будут развлекать гостей фестиваля Новость обновлена 23 декабря 2021, 10:44
Ольга Сумская и Виталий Борисюк будут развлекать гостей фестиваля

Праздновать Рождество на шумном фестивале в Карпатах будут Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Виктор Павлик, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, а также Наталья Бучинская.

Рождественские праздники уже совсем близко, а это значит, что самое время решить, где вы будете их отмечать. Чтобы провести Рождество не только весело, но и с пользой, отличным вариантом отдыха станет поездка в Карпаты. К примеру, а Яремче на Рождество на фестивале WINTER ROMANTIK FEST соберется целый десант украинских звезд, которые помогут его гостям зарядиться ярким и праздничным настроением.

Чьи же выступления можно будет увидеть в Карпатах на это Рождество? Петь и создавать праздничную атмосферу для гостей фестиваля будут Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Виктор Павлик, Ольга Сумская, Виталий Борисюк и Наталья Бучинская. Ведущими праздника станут Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, а происходить все это действо будет в гостеприимном отеле Romantik Spa Hotel.

Ведущими вечера будут Руслан Сенечкин и Людмила Барбир
Ведущими вечера будут Руслан Сенечкин и Людмила Барбир

"В этом году мы приготовили большой сюрприз для всех звезд и гостей, — говорит Иван Гаврон, основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel. – Мы открываем комфортный концертный холл на 1000 человек, где и будут проводиться все фестивальные события. Зрители смогут насладиться действием на сцене, хорошим звуком и песнями наших артистов в новом концертном зале. Он спроектирован так, что при необходимости совмещается с патио или даже с летней площадкой".

Интересно, что концерт-холл Romantik, оснащенный по последнему слову техники, станет самой большой концертной площадкой на западной Украине. На Рождество в новом месте пройдут первые концентры звезд — запланировано девять музыкальных вечеров.

К Рождественскому фестивалю в Карпатах звезды готовятся с осени

С начала октября звезды карпатского фестиваля тщательно готовятся к появлению на сцене – продумывают рецепты праздничной кутьи, а также заказывают эксклюзивные украшения и наряды у модных дизайнеров. Гостям также стоит постараться с нарядами, ведь за лучший костюм в национальном стиле будет разыгран ценный приз. "За десять лет более 5000 наших гостей специально для фестиваля нарядились в одежду в национальном стиле", — с гордостью отмечает основатель фестиваля Иван Гаврон.

Артисты приготовят кутью по своим секретным рецептам
Артисты приготовят кутью по своим секретным рецептам

На праздновании звезды будут петь колядки, готовить рождественскую кутью и 12 постных блюд. На Святой вечер все звёзды вместе с ведущими Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир приготовят кутью по старинным рецептам. Гости фестиваля в свою очередь станут судьями, которые смогут попробовать все блюда и определить победителя. Каждая звезда имеет право положить в свою кутью только один секретный ингредиент, что именно — участники хранят в тайне.

Интересные факты

За годы проведения фестиваля WINTER ROMANTIK FEST его участники:

  • Приготовили 800 литров кутьи и более 12000 вареников.
  • Установили рекорд на самую длинную гуцульскую колбаску — 27 метров.
  • Вместе спели духовный гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни" на музыку Николая Лысенко.
  • Научились мастерить настоящую рождественскую звезду, а также прослушали и выучили более 100 колядок.

А что с коронавирусными ограничениями?

Поскольку Украина все еще живет в условиях пандемии коронавируса, в этом году фестиваль будет проходить по обновленному формату – с рядом ограничений. Кроме того, поселение в отеле проходит только при наличии сертификата о полной вакцинации или справки о негативном результате ПЦР-тестирования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о лучших для украинцев вариантах празднования Нового года за границей.

Теги:
#Туризм #Карпаты #Рождество #Праздники #Яремче
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