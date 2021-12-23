Пісні Мирзояна та кутя від Сумської: на Різдво у Карпатах пройде святковий фестиваль з українськими зірками

Святкуватимуть Різдво на галасливому фестивалі в Карпатах Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Віктор Павлик, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, а також Наталія Бучинська.

Різдвяні свята вже зовсім близько, а це означає, що саме час вирішити, де ви їх святкуватимете. Щоб провести Різдво не лише весело, а й з користю, чудовим варіантом відпочинку стане поїздка до Карпат. Наприклад, а Яремче на Різдво на фестивалі WINTER ROMANTIK FEST збереться цілий десант українських зірок, які допоможуть його гостям зарядитись яскравим та святковим настроєм.

Чиї ж виступи можна буде побачити у Карпатах на це Різдво? Співатимуть і створюватимуть святкову атмосферу для гостей фестивалю Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Віктор Павлик, Ольга Сумська, Віталій Борисюк та Наталія Бучинська. Ведучими свята стануть Руслан Сенічкін та Людмила Барбір, а відбуватиметься все це дійство у гостинному готелі Romantik Spa Hotel.

Ведучими вечора будуть Руслан Сенечкін та Людмила Барбір

"Цього року ми приготували великий сюрприз для всіх зірок та гостей, — каже Іван Гаврон, засновник фестивалю та власник Romantik Spa Hotel. — Ми відкриваємо комфортний концертний хол на 1000 осіб, де і будуть проводитися всі фестивальні події. Глядачі зможуть насолодитися дією на сцені, гарним звуком та піснями наших артистів у новому концертному залі. Він спроектований так, що за необхідності поєднується з патіо або навіть з літнім майданчиком".

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Цікаво, що концерт-хол Romantik, оснащений за останнім словом техніки, стане найбільшим концертним майданчиком на західній Україні. На Різдво у новому місці пройдуть перші концентри зірок – заплановано дев’ять музичних вечорів.

До Різдвяного фестивалю у Карпатах зірки готуються з осені

З початку жовтня зірки карпатського фестивалю ретельно готуються до появи на сцені – продумують рецепти святкової куті, а також замовляють ексклюзивні прикраси та вбрання у модних дизайнерів. Гостям також варто постаратися з вбраннями, адже за найкращий костюм у національному стилі буде розіграний цінний приз. "За десять років понад 5000 наших гостей спеціально для фестивалю вбралися в одяг у національному стилі ", — з гордістю зазначає засновник фестивалю Іван Гаврон.

Артисти приготують кутю за своїми секретними рецептами

На святкуванні зірки співатимуть колядки, готуватимуть різдвяну кутю та 12 пісних страв. На Святий вечір усі зірки разом із ведучими Русланом Сенічкіним та Людмилою Барбір приготують кутю за старовинними рецептами. Гості фестивалю, у свою чергу, стануть суддями, які зможуть спробувати всі страви та визначити переможця. Кожна зірка має право покласти у свою кутю лише один секретний інгредієнт, що саме — учасники зберігають у таємниці.

Цікаві факти

За роки проведення фестивалю WINTER ROMANTIK FEST його учасники:

Приготували 800 літрів куті та понад 12000 вареників.

Встановили рекорд на найдовшу гуцульську ковбаску – 27 метрів.

Водночас заспівали духовний гімн України "Боже великий, єдиний, нам Україну бережи" на музику Миколи Лисенка.

Навчилися майструвати справжню різдвяну зірку, а також прослухали та вивчили понад 100 колядок.

А що з коронавірусними обмеженнями?

Оскільки Україна все ще живе в умовах пандемії коронавірусу, цього року фестиваль проходитиме за оновленим форматом – із низкою обмежень. Крім того, поселення в готелі проходить лише за наявності сертифіката про повну вакцинацію або довідку про негативний результат ПЛР-тестування.

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