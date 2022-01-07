Сестры Толмачевы: куда пропали и как сейчас выглядят победительницы детского "Евровидения-2006" (фото)
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Как сейчас выглядят близняшки, прославившиеся 15 лет назад
Милые сестры-близняшки из Курска (город в России) после победы в 2006 году на международном детском конкурсе "Евровидение" стали чуть ли не самые популярными девочками в мире. В начале 2020 года Мария и Анастасия Толмачевы отметили 15 лет творческой деятельности.
Что известно о детстве сестер Толмачевых
Девочки появились на свет 14 января 1997 года. Они с детства занимались музыкой и достигли в этом направлении значительных успехов. Поэтому неудивительно, что в свое время Маша и Настя были выбраны для представления России на песенном конкурсе.
Молодые артистки стали победительницами "Евровидения", после чего обрели популярность.
В 2007 году Толмачевы снялись в новогоднем мюзикле "Королевство кривых зеркал", в котором спели трио с Аллой Пугачевой песню "Дин-дон". На волне своей популярности девочки не единожды выступали в роли приглашенных звезд на городских мероприятиях местного значения.
В 2014 году, когда Россия захватила украинский Крым и вторглась на Донбасс, Толмачевы как представительницы своей страны приняли участие уже во взрослом "Евровидении", который в том году проходил в Копенгагене (Дания). Девушки были освистаны зрителями во время полуфинала, а также когда они прошли в финал. После объявления ведущих в зале поднялся шум и весь зал начал кричать "Фу". На пресс-конференции финалистов сестрам не задали ни одного вопроса.
Девушки заняли седьмой место. Интересно, что еще до начала "Евровидения-2014" многие пользователи сети предлагали объявить бойкот Толмачевым из-за агрессивной политики России в Украине.
Куда пропали сестры Толмачевы
Мария и Анастасия продолжают жить в родном Курске. Там девушки открыли вокальную студию для детей. Они продолжают петь и преподавать.
Как сейчас выглядят сестры Толмачевы
У певиц есть свои персональные страницы в социальных сетях. "Телеграф" представляет читателям посмотреть, как сейчас выглядят сестры-близняшки на фото, опубликованные в Инстаграме.
Девушки сильно похудели и превратились в гламурных блондинок. К сожалению, сестры потеряли свою индивидуальность.
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