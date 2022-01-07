Сестри Толмачови: куди зникли і як зараз виглядають переможниці дитячого "Євробачення-2006" (фото)

Як зараз виглядають близнючки, що прославилися 15 років тому

Милі сестри-близнята з Курська (місто в Росії) після перемоги у 2006 році на міжнародному дитячому конкурсі "Євробачення" стали чи не найпопулярнішими дівчатками у світі. На початку 2020 року Марія та Анастасія Толмачови відзначили 15 років творчої діяльності.

Що відомо про дитинство сестер Толмачових

Дівчата з’явилися на світ 14 січня 1997 року. Вони з дитинства займалися музикою і досягли у цьому напрямі значних успіхів. Тому не дивно, що свого часу Марія та Настя були обрані для представлення Росії на пісенному конкурсі.

Молоді артистки стали переможницями "Євробачення", після чого набули популярності.

СестриТолмачови на дитячому "Євробаченні-2006" з піснею Shine

У 2007 році Толмачови знялися в новорічному мюзиклі "Королівство кривих дзеркал", у якому заспівали тріо з Аллою Пугачовою пісню "Дін-дон". На хвилі своєї популярності дівчата неодноразово виступали у ролі запрошених зірок на міських заходах місцевого значення.

У 2014 році, коли Росія захопила український Крим і вдерлася на Донбас, Толмачови як представниці своєї країни взяли участь уже у дорослому "Євробаченні", який у тому році проходив у Копенгагені (Данія). Дівчата були освистані глядачами під час півфіналу, а також коли вони пройшли у фінал. Після оголошення ведучих у залі зчинився шум і вся зала почала кричати "Фу". На прес-конференції фіналістів сестрам не поставити жодного запитання.

Дівчата посіли сьоме місце. Цікаво, що ще до початку "Євробачення-2014" багато користувачів мережі пропонували оголосити бойкот Толмачовим через агресивну політику Росії в Україні.

Куди зникли сестри Толмачови

Марія та Анастасія продовжують жити у рідному Курську. Там дівчата відкрили вокальну студію для дітей. Вони продовжують співати та викладати.

Як зараз виглядають сестри Толмачови

Співачки мають свої персональні сторінки в соціальних мережах. "Телеграф" представляє читачам подивитися, як зараз виглядають сестри-близнючки на фото, опубліковані в Інстаграмі.

Дівчата сильно схудли і перетворилися на гламурних блондинок. На жаль, сестри втратили свою індивідуальність.

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