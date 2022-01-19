Обгорели волосы, шея и плечи: российская актриса попала в реанимацию из-за загоревшейся дома елки

Звезду сериала "Каменская" экстренно госпитализировали.

Российская актриса, звезда сериалов "Марш Турецкого", "Каменская" и "Год культуры", Вера Воронкова была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник. 56-летняя артистка получила тяжелый ожог верхних дыхательных путей и сейчас находится в реанимации.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Причиной госпитализации артистки стал пожар, который случился в ее доме. Около полуночи в квартире Воронковой загорелась ёлка и мебель. Актриса пыталась быстро все потушить самостоятельно, однако огонь перекинулся на скатерть и стол. Предварительная причина ЧП — замыкание проводки на ёлочной гирлянде.

Всего при пожаре пострадало двое человек — 56-летняя Воронкова и ее 14-летняя дочь. Они обе госпитализированы, у девочки — отравление угарным газом, а у Веры Александровны обожжены руки, шея и плечи, а также обгорели волосы на голове.

Также Mash передает, что соседка Воронковой рассказала, что пожар в квартире актрисы начался из-за кошки, которая уронила елку, на которой были зажжены свечи. Какие именно они были, настоящие или электрические, пока неизвестно. Также Воронкова пыталась спасти напуганную кошку, однако ей это не удалось.

Ранее "Телеграф" писал, что в квартире певицы Марины Хлебниковой в ноябре 2021-го года также произошел пожар. Российская артистка получила серьезные ожоги лица и тела. Во время пожара у Хлебниковой настолько сильно обгорело лицо, что медики не смогли ее узнать. Квартира певицы после пожара напоминала пепелище – все поверхности были в черной копоти, окна остались без стекол, а все вещи были разбросаны по квартире. Сотрудникам МЧС удалось установить, что причиной пожара стала неосторожность во время курения.