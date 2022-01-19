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Обгоріло волосся, шия і плечі: російська актриса потрапила в реанімацію через ялинку, що спалахнула

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У Воронкової діагностовано опік 31% поверхні тіла Новина оновлена 19 січня 2022, 12:51
У Воронкової діагностовано опік 31% поверхні тіла

Зірку серіалу "Каменська" екстрено госпіталізували.

Російська актриса, зірка серіалів "Марш Турецького", "Каменська" та "Рік культури", Віра Воронкова була екстрено госпіталізована до однієї з московських клінік. 56-річна артистка отримала тяжкий опік верхніх дихальних шляхів і зараз перебуває у реанімації.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Причиною госпіталізації артистки стала пожежа, яка сталася в її будинку. Близько опівночі у квартирі Воронкової загорілася ялинка та меблі. Акторка намагалася швидко все загасити самостійно, проте вогонь перекинувся на скатертину та стіл. Попередня причина НС — замикання проводки на ялинковій гірлянді.

Загалом під час пожежі постраждало двоє людей — 56-річна Воронкова та її 14-річна донька. Вони обидві госпіталізовані, у дівчинки — отруєння чадним газом, а у Віри Олександрівни обпалені руки, шия та плечі, а також обгоріло волосся на голові.

Також Mash передає, що сусідка Воронкової розповіла, що пожежа в квартирі актриси почалася через кішку, яка впустила ялинку, на якій були запалені свічки. Які саме вони були, справжні чи електричні, поки що невідомо. Також Воронкова намагалася врятувати налякану кішку, проте їй це не вдалося.

Раніше "Телеграф" писав, що у квартирі співачки Марини Хлєбникової у листопаді 2021-го року також сталася пожежа. Російська артистка отримала серйозні опіки обличчя та тіла. Під час пожежі у Хлєбнікової настільки сильно обгоріло обличчя, що медики не змогли її впізнати. Квартира співачки після пожежі нагадувала згарище – всі поверхні були у чорній кіптяві, вікна залишилися без шибок, а всі речі були розкидані по квартирі. Співробітникам МНС вдалося встановити, що причиною пожежі стала необережність під час куріння.

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#Пожежа #Актриса
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