Принесут несчастья и нищету: какие вещи нельзя приносить в дом
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Некоторые находки несут больше вреда, чем пользы.
"О, монетка" — наверняка каждый хоть раз в своей жизни, но произносил эту фразу, поднимая с земли мелочь и приговаривая "на удачу". А правда ли это так? Принесет ли эта маленькая находка вам удачу, или же возможно все буде наоборот?
Действительно часто бывает так, что мы даже не подозреваем, что вместе с какой-то находкой, подобранной на улице, мы приносим в свой дом несчастье, сообщает издание "Woman'sDay". Давайте разберемся, какие же вещи опасно приносить домой с улицы.
Уличные находки, которые способны принести несчастья:
- Монетки и вообще деньги
Причина — чаще всего для различных заговоров использовали металлические монеты, из чего получается, что монетки могут "переносить" разные болезни, неудачи и прочие проблемы.
- Ключи
Опять металлический предмет, который можно легко зарядить на что угодно. Однако есть и приметы, которые гласят, что найденный ключ сулит счастье. Но подбирать ключ все равно лучше не стоит.
- Булавки, иголки и заколки и любые острые предметы
Острые вещи также очень легко зарядить на негатив. Однако часто булавки используют, как обереги, поэтому если кто-то потеряет такой защитный талисман, о нашедший его может подобрать и весь отраженный негатив.
- Украшения
Украшения из камней или плетеные из ниток — это одни из самых мощных талисманов. Поэтому не стоит поднимать эти аксессуары на улице, чтобы не забрать на себя весь тот негатив, от которого они защищали своего настоящего владельца.
- Крестик
Нательный крест – это очень личная, и практически сакральная вещь. Ни в коем случае нельзя поднимать крестик с земли и тем более надевать на себя. Таким образом можно взять на себя чужую судьбу, в комплекте к которой идут и грехи и ошибки прошлого владельца.
- Игрушки, особенно самодельные
Снова обратимся к магии. Куклы – частые "участницы" различных ритуалов, поэтому если такая находка попадет в дом, то в вашей семье могут начаться ссоры, появиться неудачи и материальные проблемы.
- Часы
Часы – это тоже достаточно личный предмет. Их нежелательно кому-то дарить, а подбирать с земли и подавно, ведь вы можете подобрать чужое горе, беду, несчастье, и даже смерть.
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