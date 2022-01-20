Принесут несчастья и нищету: какие вещи нельзя приносить в дом

Некоторые находки несут больше вреда, чем пользы.

"О, монетка" — наверняка каждый хоть раз в своей жизни, но произносил эту фразу, поднимая с земли мелочь и приговаривая "на удачу". А правда ли это так? Принесет ли эта маленькая находка вам удачу, или же возможно все буде наоборот?

Действительно часто бывает так, что мы даже не подозреваем, что вместе с какой-то находкой, подобранной на улице, мы приносим в свой дом несчастье, сообщает издание "Woman'sDay". Давайте разберемся, какие же вещи опасно приносить домой с улицы.

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Уличные находки, которые способны принести несчастья:

Монетки и вообще деньги

Причина — чаще всего для различных заговоров использовали металлические монеты, из чего получается, что монетки могут "переносить" разные болезни, неудачи и прочие проблемы.

Ключи

Опять металлический предмет, который можно легко зарядить на что угодно. Однако есть и приметы, которые гласят, что найденный ключ сулит счастье. Но подбирать ключ все равно лучше не стоит.

Булавки, иголки и заколки и любые острые предметы

Острые вещи также очень легко зарядить на негатив. Однако часто булавки используют, как обереги, поэтому если кто-то потеряет такой защитный талисман, о нашедший его может подобрать и весь отраженный негатив.

Украшения

Украшения из камней или плетеные из ниток — это одни из самых мощных талисманов. Поэтому не стоит поднимать эти аксессуары на улице, чтобы не забрать на себя весь тот негатив, от которого они защищали своего настоящего владельца.

Крестик

Нательный крест – это очень личная, и практически сакральная вещь. Ни в коем случае нельзя поднимать крестик с земли и тем более надевать на себя. Таким образом можно взять на себя чужую судьбу, в комплекте к которой идут и грехи и ошибки прошлого владельца.

Игрушки, особенно самодельные

Снова обратимся к магии. Куклы – частые "участницы" различных ритуалов, поэтому если такая находка попадет в дом, то в вашей семье могут начаться ссоры, появиться неудачи и материальные проблемы.

Часы

Часы – это тоже достаточно личный предмет. Их нежелательно кому-то дарить, а подбирать с земли и подавно, ведь вы можете подобрать чужое горе, беду, несчастье, и даже смерть.

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