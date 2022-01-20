Укр

Принесут несчастья и нищету: какие вещи нельзя приносить в дом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Даже если вы не верите в суеверия, подбирать чужие вещи не стоит Новость обновлена 20 января 2022, 11:09
Даже если вы не верите в суеверия, подбирать чужие вещи не стоит

Некоторые находки несут больше вреда, чем пользы.

"О, монетка" — наверняка каждый хоть раз в своей жизни, но произносил эту фразу, поднимая с земли мелочь и приговаривая "на удачу". А правда ли это так? Принесет ли эта маленькая находка вам удачу, или же возможно все буде наоборот?

Действительно часто бывает так, что мы даже не подозреваем, что вместе с какой-то находкой, подобранной на улице, мы приносим в свой дом несчастье, сообщает издание "Woman'sDay". Давайте разберемся, какие же вещи опасно приносить домой с улицы.

Уличные находки, которые способны принести несчастья:

  • Монетки и вообще деньги

Причина — чаще всего для различных заговоров использовали металлические монеты, из чего получается, что монетки могут "переносить" разные болезни, неудачи и прочие проблемы.

  • Ключи

Опять металлический предмет, который можно легко зарядить на что угодно. Однако есть и приметы, которые гласят, что найденный ключ сулит счастье. Но подбирать ключ все равно лучше не стоит.

  • Булавки, иголки и заколки и любые острые предметы

Острые вещи также очень легко зарядить на негатив. Однако часто булавки используют, как обереги, поэтому если кто-то потеряет такой защитный талисман, о нашедший его может подобрать и весь отраженный негатив.

  • Украшения

Украшения из камней или плетеные из ниток — это одни из самых мощных талисманов. Поэтому не стоит поднимать эти аксессуары на улице, чтобы не забрать на себя весь тот негатив, от которого они защищали своего настоящего владельца.

  • Крестик

Нательный крест – это очень личная, и практически сакральная вещь. Ни в коем случае нельзя поднимать крестик с земли и тем более надевать на себя. Таким образом можно взять на себя чужую судьбу, в комплекте к которой идут и грехи и ошибки прошлого владельца.

  • Игрушки, особенно самодельные

Снова обратимся к магии. Куклы – частые "участницы" различных ритуалов, поэтому если такая находка попадет в дом, то в вашей семье могут начаться ссоры, появиться неудачи и материальные проблемы.

  • Часы

Часы – это тоже достаточно личный предмет. Их нежелательно кому-то дарить, а подбирать с земли и подавно, ведь вы можете подобрать чужое горе, беду, несчастье, и даже смерть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.

Теги:
#Находка #Приметы #Запреты #Негатив
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