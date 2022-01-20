Принесуть нещастя та злидні: які речі не можна приносити до будинку
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Деякі знахідки несуть більше шкоди, ніж користі.
"О, монетка" — напевно кожен хоч раз у своєму житті, але вимовляв цю фразу, піднімаючи з землі дрібні гроші та примовляючи "на удачу". А чи це правда? Чи принесе ця маленька знахідка вам удачу, чи можливо все буде навпаки?
Справді, часто буває так, що ми навіть не підозрюємо, що разом із якоюсь знахідкою, підібраною на вулиці, ми приносимо у свій будинок нещастя, повідомляє видання "Woman’sDay". Розберімось, які речі небезпечно приносити додому з вулиці.
Вуличні знахідки, які здатні завдати нещастя:
- Монетки та взагалі гроші
Причина — найчастіше для різних змов використовували металеві монети, з чого виходить, що монетки можуть переносити різні хвороби, невдачі та інші проблеми.
- Ключі
Знову металевий предмет, який можна легко зарядити на будь-що. Однак є і прикмети, які свідчать, що знайдений ключ обіцяє щастя. Але підбирати ключ все одно краще не варто.
- Булавки, голки та шпильки та будь-які гострі предмети
Гострі речі дуже легко зарядити на негатив. Однак часто шпильки використовують, як обереги, тому якщо хтось втратить такий захисний талісман, то той хто знайде його, може підібрати і весь відбитий негатив.
- Прикраси
Прикраси з каміння або плетені з ниток — це одні з найпотужніших талісманів. Тому не варто підіймати ці аксесуари на вулиці, щоб не забрати на себе весь негатив, від якого вони захищали свого справжнього власника.
- Хрестик
Натільний хрест – це дуже особиста і практично сакральна річ. У жодному разі не можна підіймати хрестик із землі і тим більше одягати на себе. Таким чином, можна взяти на себе чужу долю, в комплекті до якої йдуть і гріхи і помилки минулого власника.
- Іграшки, особливо саморобні
Знову звернемося до магії. Ляльки – часті "учасниці" різних ритуалів, тому якщо така знахідка потрапить у будинок, то у вашій сім’ї можуть початися сварки, виникнути невдачі та матеріальні проблеми.
- Годинник
Годинник – це також досить особистий предмет. Їх небажано комусь дарувати, а підбирати з землі і поготів, адже ви можете підібрати чуже горе, лихо, нещастя, і навіть смерть.
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