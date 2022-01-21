Звезда "Кухни" уменьшила грудь: фото до и после

Мария Горбань радуется, что теперь может ходить без бюстгальтера.

Звезда сериала "Кухня" актриса Мария Горбань уменьшила грудь. Девушка сделала пластическую операцию. По ее словам, она проходила через эту процедуру уже несколько раз.

В своем Инстаграм Мария опубликовала снимки из больничной палаты.

Актриса записала несколько сторис из больничной палаты, где она лежит на кровати в халате. Также девушка опубликовала несколько фото вместе со своим врачом, на которых видно, что ее грудь действительно уменьшилась.

"А у меня сегодня прекрасный день. Я в очередной раз уменьшила грудь. Кто-то пришивает, а я все убираю", — посмеялась актриса.

Горбань поблагодарила своего врача за то, что он "в очередной раз избавил ее от ношения лифчика" и отметила, что уже с нетерпением ждет момента, когда можно будет заняться спортом.

В комментариях под постом отметилась украинская певица Вере Брежнева, которая попросила прислать ей фото обновленной груди Горбань в личные сообщения. Кроме того, подписчики в комментариях пожелали Маше скорейшего выздоровления и отметили, что она прекрасно выглядит.

Как выглядела Маша Горбань до уменьшения груди

Ранее "Телеграф" сообщал, что звезда сериала "Кухня" Мария Горбань родила сына и назвала его необычным именем.