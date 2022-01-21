Зірка "Кухні" зменшила груди: фото до та після

Марія Горбань радіє, що наразі може ходити без бюстгальтера.

Зірка серіалу "Кухня" акторка Марія Горбань зменшила груди. Дівчина зробила пластичну операцію. З її слів, вона проходила через цю процедуру вже кілька разів.

У своєму Інстаграмі Марія опублікувала знімки з лікарняної палати.

Актриса записала кілька сторис із лікарняної палати, де вона лежить на ліжку в халаті. Також дівчина опублікувала кілька фото разом зі своїм лікарем, на яких видно, що її груди справді зменшилися.

"А у мене сьогодні прекрасний день. Я вкотре зменшила груди. Хтось пришиває, а я все прибираю", — посміялася актриса.

Горбань подякувала своєму лікарю за те, що він "вкотре позбавив її від носіння ліфчика" і зазначила, що вже з нетерпінням чекає на момент, коли можна буде зайнятися спортом.

У коментарях під постом відзначилася українська співачка Вірі Брежнєва, яка попросила надіслати їй фото оновлених грудей Горбань у особисті повідомлення. Крім того, передплатники в коментарях побажали Маші якнайшвидшого одужання і зазначили, що вона чудово виглядає.

Як виглядала Маша Горбань до зменшення грудей

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зірка серіалу "Кухня" Марія Горбань народила сина та назвала його незвичайним ім’ям.