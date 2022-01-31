Есть магический прием: как загадать желание на новолуние 1 февраля, чтобы оно сбылось

Нумеролог раскрыла секрет успешного загадывания желаний в новолуние

В новолуние, которое наступит в 7:47 по Киеву 1 февраля 2022 года, нужно планировать главные цели на ближайший месяц. До 8:15 у вас есть время провести магический ритуал, который поможет осуществиться вашим планам. Как правильно загадать желание в новолуние, которое совпало с началом китайского Нового года – читайте в материале "Телеграфа".

Как рассказала нумеролог Людмила Савина, первый лунный день – важнейший период, от которого зависит весь будущий месяц. Поэтому в этот период нужно задуматься о ваших планах, целях, задачах и мечтах. По словам нумеролога, первый лунный день дает шанс стать хозяином своей судьбы.

Магический прием на новолуние 1 февраля

Нумеролог в период 28 минут между 7:47 и 8:15 рекомендует провести ритуал, который поможет сбыться вашим мечтам. Для этого нужно:

Взять лист бумаги и ручку. Представить желаемые события во всех деталях. После каждого представления произнести вслух желание и записать его на бумаге в настоящем времени.

К примеру, если речь идет о повышении на работе, то визуализируйте новое рабочее место, себя – поглощенным рабочим процессом и полным энтузиазма.

Если же вы мечтаете влюбиться, то представляйте себя замужней\женатым или в свадебном путешествии. Нумеролог подчеркивает, что главное – чувствовать яркие позитивные эмоции от общения со своим партнером.

Помните, что вам нужно представить мечту или цель, будто она уже осуществилась.

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Также нумеролог указала на важный нюанс: этот магический прием работает для всех планов, кроме тех, что касаются планов мести и разрушения.

Медитация в первый лунный день месяца

В день новолуния нумеролог советует провести особенную медитацию на свечу. Вам нужно:

Сесть в спокойном месте.

Зажечь свечу белого цвета, закрыть глаза, расслабиться, настроиться на позитив.

Медленно представить, как пройдет у вас ближайший месяц до следующего новолуния.

Представить то, что вы хотите получить, так, будто это уже произошло.

После представления отпустить с любовью ваш образ во вселенную.

Например, отметила нумеролог, если желание – приобрести авто – то нужно визуализировать подписание оформленного на вас договора купли-продажи и выезд на машине прямо из салона.

Нумеролог добавила, что особенно счастливым этот день будет для тех, кто родился во вторник. Так как 1 февраля 2022 года выпадает именно на этот день недели.

Ранее "Телеграф" писал, что в феврале произойдет важная в 2022 году зеркальная дата. Так, 22 февраля в числовой комбинации дня будет сразу шесть двоек. В этот день нужно загадывать желание, поскольку он считается энергетически мощным.