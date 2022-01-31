Є магічний прийом: як загадати бажання на молодик 1 лютого, щоби воно здійснилося

Нумеролог розкрила секрет успішного загадування бажань у молодик

У молодик, який настане о 7:47 за Києвом 1 лютого 2022 року, потрібно планувати головні цілі на найближчий місяць. До 8:15 ви маєте час провести магічний ритуал, який допоможе здійснитися вашим планам. Як правильно загадати бажання в молодик, який збігся з початком китайського Нового року – читайте у матеріалі "Телеграфу".

Як розповіла нумеролог Людмила Савіна, перший місячний день – найважливіший період, від якого залежить весь майбутній місяць. Тому в цей період потрібно задуматися про ваші плани, цілі, завдання та мрії. За словами нумеролога, перший місячний день дає шанс стати хазяїном своєї долі.

Магічний прийом на молодик 1 лютого

Нумеролог у період 28 хвилин між 7:47 і 8:15 рекомендує провести ритуал, який допоможе здійснитися вашим мріям. Для цього потрібно:

Взяти аркуш паперу та ручку. Уявити бажані події у всіх деталях. Після кожного уявлення вимовити вголос бажання і записати його на папері у теперішньому часі.

Наприклад, якщо йдеться про підвищення на роботі, то візуалізуйте нове робоче місце, себе – поглиненим робочим процесом і сповненим ентузіазму.

Якщо ж ви мрієте закохатися, то уявляйте себе заміжньою\одруженим або у весільній подорожі. Нумеролог наголошує, що головне – відчувати яскраві позитивні емоції від спілкування зі своїм партнером.

Пам’ятайте, що вам потрібно уявити мрію чи мету, начебто вона вже здійснилася.

Читайте також: Категорія Гороскоп Китайський Новий рік: ці 5 знаків Зодіаку пізнають щастя у лютому Одним нічні світила обіцяють достаток, іншим — приємні зміни в особистому житті

Також нумеролог зазначила важливий нюанс: цей магічний прийом працює для всіх планів, крім тих, що стосуються помсти та руйнування.

Медитація в перший місячний день місяця

У день молодика нумеролог радить провести особливу медитацію на свічку. Вам потрібно:

Сісти у спокійному місці.

Запалити свічку білого кольору, заплющити очі, розслабитися, налаштуватися на позитив.

Повільно уявити, як пройде у вас найближчий місяць до наступного молодика.

Уявити те, що ви хочете отримати, так, ніби це вже сталося.

Після уявлення відпустити з любов’ю ваш образ у всесвіт.

Наприклад, зазначила нумеролог, якщо бажання – придбати авто – то потрібно візуалізувати підписання оформленого на вас договору купівлі-продажу та виїзд на машині прямо із салону.

Нумеролог додала, що особливо щасливим цей день для тих, хто народився у вівторок. Оскільки 1 лютого 2022 року випадає саме на цей день тижня.

Раніше "Телеграф" писав, що у лютому відбудеться важлива у 2022 році дзеркальна дата. Так, 22 лютого у числовій комбінації дня буде одразу шість двійок. Цього дня треба загадувати бажання, бо він вважається енергетично потужним.