Российский актер-"крымнашист" восхитился украинским городом

Актер рассказал, как на его жизнь повлиял город Львов.

Известный российский актер театра и кино, кинорежиссер и продюсер Гоша Куценко является заядлым "крымнашистом" и поклонником политики Кремля, за что его в 2018 году внесли в базу "Миротворец". Однако родился и значительную часть своей жизни артист прожил в Украине, а именно в Запорожье, а после и во Львове.

Несмотря на свою гражданскую позицию о городе, в котором он вырос, Куценко вспоминает с восхищением. О своей жизни во Львове артист рассказал изданию "Москвич Mag".

Куценко не скрывает, что родился в Запорожье. Он отметил, что несмотря на то, что город простой, он достаточно красивый. Однако больше восхищения у него вызывает город, в котором он провел свою юность — Львов. Артист считает, что именно этот город, его величественная архитектура и общий облик повлияли на его вкус, ведь он был воспитан именно на католической архитектурной культуре, которая преобладает во Львове.

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"Абсолютно европейский город. Красивый с узкими улочками и каменной, далеко не московской, многовековой плиткой… Это город искусства, который всегда тянулся к западной культуре" — вспоминает Куценко.

Так как артист уже долгое время живет и работает в Москве, он решил сравнить львовян и москвичей. Актер отметил, что у них очень много общего: и те, и те умные, интеллигентные и культурные люди. Однако если Москва — самобытное место, то Львов всегда был "разным": то польским, то австрийским, то СССР.

Напомним, что в базу "Миротворец" Гоша Куценко попал из-за "организации нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым группы иностранных граждан, участия в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) и участия в попытках легализации аннексии АР Крым".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 30 января не стало российского актера Леонида Куравлева, который в Украине запомнился не только ролями в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня", но и своей позицией по оккупированному Россией украинскому Крыму. Куравлев открыто поддерживал Путина.