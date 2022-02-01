Російський актор-"кримнашист" захопився українським містом

Актор розповів, як на його життя вплинуло місто Львів.

Відомий російський актор театру та кіно, кінорежисер та продюсер Гоша Куценко є затятим "кримнашистом" та шанувальником політики Кремля, за що його у 2018 році внесли до бази "Миротворець". Проте народився і значну частину свого життя артист прожив в Україні, а саме у Запоріжжі, а згодом і у Львові.

Попри свою громадянську позицію про місто, в якому він виріс, Куценко згадує із захопленням. Про своє життя у Львові артист розповів виданню "Москвич Mag".

Куценко не приховує, що народився у Запоріжжі. Він зазначив, що попри те, що місто просте, воно досить красиве. Проте більше захоплення у нього викликає місто, в якому він провів свою молодість — Львів. Артист вважає, що саме це місто, його велична архітектура та загальний вигляд вплинули на його смак, адже воно було виховане саме на католицькій архітектурній культурі, яка переважає у Львові.

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"Абсолютно європейське місто. Красиве з вузькими вуличками та кам’яною, далеко не московською, багатовіковою плиткою… Це місто мистецтва, яке завжди тяглося до західної культури" — згадує Куценко.

Оскільки артист уже довгий час живе та працює у Москві, він вирішив порівняти львів’ян та москвичів. Актор зазначив, що в них дуже багато спільного: і ті, і ті розумні, інтелігентні та культурні люди. Однак якщо Москва є самобутнім місцем, то Львів завжди був "різним": то польським, то австрійським, то СРСР.

Нагадаємо, що до бази "Миротворець" Гоша Куценко потрапив через "організацію порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплені російськими окупантами Крим групи іноземних громадян, участі в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) та участі у спробах легалізації анексії АР Крим ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в неділю, 30 січня, не стало російського актора Леоніда Куравльова, який в Україні запам’ятався не лише ролями у фільмах "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня", а й своєю позицією щодо окупованого Росією українського Криму. Куравльов відкрито підтримував Путіна.