Дочь Константина Меладзе рассказала о реакции отца на ее участие в "Голосе страны"

17-летняя Лия Меладзе своим выступлением развернула сразу четыре кресла звездных тренеров

В это воскресенье, 6 февраля, состоялась премьера третьего выпуска слепых прослушиваний популярного вокального проекта "Голос страны". В 12 сезоне звездными тренерами стали Надя Дорофеева, Потап (Алексей Потапенко), Оля Полякова и Святослав Вакарчук.

Свои силы в шоу решила проверить средняя дочь известного композитора и продюсера Константина Меладзе Лия. Для слепых прослушиваний 17-летняя девушка выбрала хит Hallelujah певца Леонарда Коена.

Лие удалось очаровать звезд своим лирическим вокалом и повернуть к себе все четыре кресла.

"Скрипкой я начала заниматься, когда мне было шесть, закончила в десять и сразу пришла на вокал… И мой папа тоже играл на скрипке. Так мы и продолжали это дело", — рассказала Лия Меладзе на бэкстейдже "Голоса".

Также девушка призналась, волнуется ли из-за мнения своего отца Константина Меладзе относительно своего выступления на проекте.

"Я не переживаю. С какими бы минусами и недостатками я сейчас не спела, я собой довольна. С волнением своим я не могла справиться. Я думаю папа это увидит, это его никак не спугнет. Он знает мой тембр, его тяжело разочаровать, потому что он просто любит как я пою", — поделилась Лия.

Что известно о Лие Меладзе

Девушка является средним ребенком Константина Меладзе и его первой жены Яны. Супруги прожили в браке с 1994 по 2013 гг. Также у Лии есть старшая сестра Алиса (2000) и брат Валерий (2005), названый в честь певца и актера Валерия Меладзе, младшего брата композитора. В 2015 году Константин Меладзе женился в Италии на певице и бывшей участнице группы "ВИА Гра" Вере Брежневой.

Константин Меладзе с первой женой Яной и их дети

Константин Меладзе с дочерью Лией

В августе прошлого года Лия Меладзе была экстренно госпитализирована. 17-летняя девушка не стала называть причины, по которым была срочно доставлена в больницу, однако подчеркнула, что ситуация со здоровьем была весьма опасной.

Напомним, что ее дядя Валерий Меладзе в 2021 году оскандалился своим участием в украинском телепроекте. Зрители были недовольны тем, что продюсеры канала "Украина" пригласили к себе артиста, который живет и работает в стране-агрессоре России. Того же года в июле солисты ансамбля ВСУ отказались петь вместе с Валерием Меладзе на шоу "Поют все" из-за его неоднозначной позиции относительно принадлежности оккупированного Крыма. Отметим, что Валерий Меладзе с 2003-го года является членом партии "Единая Россия".