Донька Костянтина Меладзе розповіла про реакцію батька на її участь у "Голосі країни"

17-річна Лія Меладзе своїм виступом розвернула одразу чотири крісла зіркових тренерів

Цієї неділі, 6 лютого, відбулася прем’єра третього випуску сліпих прослуховувань популярного вокального проєкту "Голос країни". У 12 сезоні зірковими тренерами стали Надя Дорофєєва, Потап (Олексій Потапенко), Оля Полякова та Святослав Вакарчук.

Свої сили у шоу вирішила перевірити середня дочка відомого композитора та продюсера Костянтина Меладзе Лія. Для сліпих прослуховувань 17-річна дівчина обрала хіт Hallelujah співака Леонарда Коена.

Лії вдалося зачарувати зірок своїм ліричним вокалом і повернути до себе всі чотири крісла.

"Скрипкою я почала займатися, коли мені було шість, закінчила в десять і одразу прийшла на вокал... І мій тато теж грав на скрипці. Так ми й продовжували цю справу", — розповіла Лія Меладзе на бекстейджі "Голосу".

Також дівчина зізналася, чи хвилюється через думку свого батька Костянтина Меладзе щодо свого виступу на проєкті.

"Я не переживаю. З якими б мінусами і недоліками я зараз не заспівала, я собою задоволена. З хвилюванням своїм я не могла впоратися. Я думаю тато це побачить, це його ніяк не злякає. Він знає мій тембр, його важко розчарувати, тому що він просто любить як я співаю”, — поділилася Лія.

Що відомо про Лію Меладзе

Дівчина є середньою дитиною Костянтина Меладзе та його першої дружини Яни. Подружжя прожило у шлюбі з 1994 по 2013 роки. Також у Лії є старша сестра Аліса (2000) та брат Валерій (2005), названий на честь співака та актора Валерія Меладзе, молодшого брата композитора. У 2015 році Костянтин Меладзе одружився в Італії на співачці та колишній учасниці гурту "ВІА Гра" Вірі Брежнєвій.

Костянтин Меладзе з першою дружиною Яною та їхні діти

Костянтин Меладзе з дочкою Лією

Торішнього серпня Лія Меладзе була екстрено госпіталізована. 17-річна дівчина не стала називати причини, через які була терміново доставлена до лікарні, проте наголосила, що ситуація зі здоров’ям була дуже небезпечною.

Нагадаємо, що її дядько Валерій Меладзе у 2021 році оскандалився своєю участю в українському телепроєкті. Глядачі були незадоволені тим, що продюсери каналу "Україна" запросили до себе артиста, який живе та працює в країні-агресорі Росії. Того ж року у липні солісти ансамблю ЗСУ відмовилися співати разом із Валерієм Меладзе на шоу "Співають всі" через його неоднозначну позицію щодо належності окупованого Криму. Зазначимо, що Валерій Меладзе з 2003 року є членом партії "Єдина Росія".