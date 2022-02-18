8 неочевидных признаков, которые выдают бедного человека
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По каким признакам можно определить, что человек живет в бедности?
Бедность — не порок. Однако, когда мы говорим о способе мышления, о менталитете бедняка, то тут уже нужно задуматься. Изменить привычки, ведущие в финансовую яму, можно и необходимо, ведь каждый из нас желает о достойной и богатой жизни.
Какие же привычки мешают людям разбогатеть? О самых главных признаках бедного человека пишет adme.ru.
Если вы перестанете работать, вы не сможете поддерживать свой привычный образ жизни более 3 месяцев
Если вы не сможете прожить на свои накопления больше трех месяцев, стоит задуматься. Финансовая подушка должна вас обеспечивать целый год, а для этого нужно откладывать деньги каждый месяц. Также, по возможности, стоит обеспечить пассивный доход.
Вы гонитесь за распродажами
Любовь к "халяве" — верный признак бедного человека. Богатый человек платит за вещи их реальную стоимость и справедливо вознаграждает труд других людей.
Вам требуется больше часа, чтобы добраться до работы
"Время — деньги" — выражение, которое нужно запомнить каждому человеку. Чтобы не тратить драгоценное время только на дорогу, постарайтесь обосноваться максимально близко к месту работы или найти возможность тратить меньше времени на то, чтобы до нее добраться.
У вас есть счета, которые вы оплачиваете с трудом
Платежи по долгам не должны составлять более 40 % ваших доходов, поэтому стоит быть аккуратнее, беря кредит или ипотеку. Лучше постепенно повышать свой доход и приобретать очередную "хотелку", чем иметь последнюю версию iPhone и кушать на обед лапшу быстрого приготовления.
Вы нацелены на получение мгновенной выгоды
Лучше устроиться на работу в солидную компанию с небольшой стартовой зарплатой, чем каждый раз фокусироваться на том, сколько вы получите после месяца работы.
Вы тратите деньги прежде, чем заработали
Вы отдалились от собственной семьи
Человек не сможет построить успешную карьеру или бизнес без поддержки и помощи семьи. В редких случаях человек в одиночку достигает невероятных результатов. Однако только поддержка близких людей может поднять с колен и помочь достигнуть успеха.
Вы ждете, что правительство позаботится о вас после выхода на пенсию
Обеспечение своего успешного будущего собственными усилиями — это личное дело каждого человека. Не стоит полагаться только на правительство, которое принимает законы для поддержания экономики, но не кому-то лично.
Ранее "Телеграф" писал, что одна вещь из времен СССР может оставить о вас впечатление, как о человеке, выросшего в бедности. От какого элемента интерьера необходимо избавляться уже сейчас — узнайте в нашем предыдущем материале.
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