8 неочевидных признаков, которые выдают бедного человека

По каким признакам можно определить, что человек живет в бедности?

Бедность — не порок. Однако, когда мы говорим о способе мышления, о менталитете бедняка, то тут уже нужно задуматься. Изменить привычки, ведущие в финансовую яму, можно и необходимо, ведь каждый из нас желает о достойной и богатой жизни.

Какие же привычки мешают людям разбогатеть? О самых главных признаках бедного человека пишет adme.ru.

Если вы перестанете работать, вы не сможете поддерживать свой привычный образ жизни более 3 месяцев

Если вы не сможете прожить на свои накопления больше трех месяцев, стоит задуматься. Финансовая подушка должна вас обеспечивать целый год, а для этого нужно откладывать деньги каждый месяц. Также, по возможности, стоит обеспечить пассивный доход.

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Вы гонитесь за распродажами

Любовь к "халяве" — верный признак бедного человека. Богатый человек платит за вещи их реальную стоимость и справедливо вознаграждает труд других людей.

Вам требуется больше часа, чтобы добраться до работы

"Время — деньги" — выражение, которое нужно запомнить каждому человеку. Чтобы не тратить драгоценное время только на дорогу, постарайтесь обосноваться максимально близко к месту работы или найти возможность тратить меньше времени на то, чтобы до нее добраться.

У вас есть счета, которые вы оплачиваете с трудом

Платежи по долгам не должны составлять более 40 % ваших доходов, поэтому стоит быть аккуратнее, беря кредит или ипотеку. Лучше постепенно повышать свой доход и приобретать очередную "хотелку", чем иметь последнюю версию iPhone и кушать на обед лапшу быстрого приготовления.

Вы нацелены на получение мгновенной выгоды

Лучше устроиться на работу в солидную компанию с небольшой стартовой зарплатой, чем каждый раз фокусироваться на том, сколько вы получите после месяца работы.

Вы тратите деньги прежде, чем заработали

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Вы отдалились от собственной семьи

Человек не сможет построить успешную карьеру или бизнес без поддержки и помощи семьи. В редких случаях человек в одиночку достигает невероятных результатов. Однако только поддержка близких людей может поднять с колен и помочь достигнуть успеха.

Вы ждете, что правительство позаботится о вас после выхода на пенсию

Обеспечение своего успешного будущего собственными усилиями — это личное дело каждого человека. Не стоит полагаться только на правительство, которое принимает законы для поддержания экономики, но не кому-то лично.

Ранее "Телеграф" писал, что одна вещь из времен СССР может оставить о вас впечатление, как о человеке, выросшего в бедности. От какого элемента интерьера необходимо избавляться уже сейчас — узнайте в нашем предыдущем материале.