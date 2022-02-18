8 неочевидних ознак, що видають бідну людину

За якими ознаками можна визначити, що людина живе у злиднях?

Бідність - не порок. Однак, коли ми говоримо про спосіб мислення, про менталітет бідняка, то вже треба замислитися. Змінити звички, що ведуть у фінансову яму, можна і необхідно, адже кожен з нас бажає про гідне та багате життя.

Які ж звички заважають людям розбагатіти? Про найголовніші ознаки бідної людини пише adme.ru.

Якщо ви перестанете працювати, ви не зможете підтримувати свій звичний спосіб життя понад 3 місяці

Якщо ви не зможете прожити на свої накопичення понад три місяці, варто замислитись. Фінансова подушка повинна забезпечувати вас цілий рік, а для цього потрібно відкладати гроші щомісяця. Також, по можливості, варто забезпечити пасивний дохід.

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Ви женетесь за розпродажами

Любов до "халяви" — вірна ознака бідної людини. Багата людина платить за речі їхню реальну вартість і справедливо винагороджує працю інших людей.

Вам потрібно понад годину, щоб дістатися роботи

"Час — гроші" — вираз, який потрібно запам’ятати кожній людині. Щоб не витрачати дорогоцінний час тільки на дорогу, постарайтеся влаштуватися максимально близько до місця роботи або знайти можливість витрачати менше часу на те, щоб дістатися до неї.

У вас є рахунки, які ви оплачуєте насилу

Платежі за боргами не повинні становити понад 40% ваших доходів, тому варто бути акуратнішими, беручи кредит чи іпотеку. Краще поступово підвищувати свій дохід і купувати чергову "хотілку", ніж мати останню версію iPhone і їсти на обід локшину швидкого приготування.

Ви націлені на отримання миттєвої вигоди

Краще влаштуватися на роботу в солідну компанію з невеликою стартовою зарплатою, ніж кожного разу фокусуватися на тому, скільки ви отримаєте після місяця роботи.

Ви витрачаєте гроші перш ніж заробили

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Ви віддалились від власної родини

Людина не зможе побудувати успішну кар’єру чи бізнес без підтримки та допомоги сім’ї. У поодиноких випадках людина сама досягає неймовірних результатів. Проте лише підтримка близьких людей може підняти з колін і допомогти досягти успіху.

Ви чекаєте, що уряд подбає про вас після виходу на пенсію

Забезпечення свого успішного майбутнього власними зусиллями – це особиста справа кожної людини. Не варто покладатися лише на уряд, який ухвалює закони для підтримки економіки, але не для когось особисто.

Раніше "Телеграф" писав, що одна річ з часів СРСР може залишити про вас враження, як про людину, яка виросла у злиднях. Якого елемента інтер’єру необхідно позбавлятися вже зараз — дізнайтеся в нашому попередньому матеріалі.