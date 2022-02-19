"МастерШеф. Битва сезонов" 5 выпуск: кто вылетел с кулинарного проекта (фото)

Участники прошлых сезонов шоу соревнуются за звание лучшего повара

В эту субботу, 19 февраля, на телеканале СТБ состоялась премьера пятого выпуска кулинарного проекта "МастерШеф. Битва сезонов". В 2022 году за звание лучшего повара борются учасники и победители предыдущих сезонов.

Судьями "МастерШеф. Битва сезонов" стали бессменный Эктор Хименес-Браво, а также шеф-повар Владимир Ярославский и победительница 3 сезона проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская.

Как прошел пятый выпуск шоу "МастерШеф. Битва сезонов-2022"

В первом испытании участники команд готовили блюда-обманки, которые на вид должны были полностью соответствовать одному блюду, а по вкусу – совсем другому. Только двум представителям от каждой команды необходимо было узнать, что именно приготовили их коллеги.

Во втором конкурсе кулинаров ждали черные коробки с наборами продуктов, подобранные по цвету. Задача участником состояла в том, чтобы приготовить одно-единственное блюда в одной цветовой гамме.

Битва черных фартуков

На битве черных кулинарам пришлось вспомнить все о микрокухне. Участникам нужно было приготовить блюда в форме сфер, диаметр которых не превышает 7 сантиметров. Также блюдо должно было получится очень легким. Если у кого-то блюдо весило больше, у того было меньше вероятности остаться на проекте.

Кто вылетел в пятом выпуске шоу "МастерШеф. Битва сезонов-2022"

На 5 неделе проекта, к сожалению, ушли Виктор Перехрест и Олег Ковальчук.

Напомним, что проект "МастерШеф. Битва сезонов" уже покинули участники Руслан Лучков, Серафим Дерега, Дмитрий Шевченко и Анастасия Кобыляцкая.