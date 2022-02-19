"МастерШеф. Битва сезонів" 5 випуск: хто вилетів з кулінарного проєкту (фото)

Учасники минулих сезонів шоу змагаються за звання найкращого кухаря

Цієї суботи, 19 лютого, на телеканалі СТБ відбулася прем’єра п’ятого випуску кулінарного проєкту "МастерШеф. Битва сезонів". У 2022 році за звання найкращого кухаря борються учасники та переможці попередніх сезонів.

Суддями "МастерШеф. Битва сезонів" стали незмінний Ектор Хіменес-Браво, а також шеф-кухар Володимир Ярославський та переможниця 3-го сезону проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська.

Як пройшов п’ятий випуск шоу "МастерШеф. Битва сезонів-2022"

У першому випробуванні учасники команд готували страви-обманки, які на вигляд мали повністю відповідати одній страві, а за смаком – зовсім іншій. Тільки двом представникам кожної команди необхідно було дізнатися, що саме приготували їх колеги.

У другому конкурсі кулінарів чекали чорні коробки із наборами продуктів, підібрані за кольором. Завдання учасником полягало в тому, щоб приготувати одну-єдину страву в одній колірній гамі.

Битва чорних фартухів

На битві чорних кулінарам довелося згадати все про мікрокухню. Учасникам потрібно було приготувати страви у формі сфер, діаметр яких не перевищує 7 сантиметрів. Також страва мала бути дуже легкою. Якщо у когось страва важила більше, у того було менше ймовірності залишитись на проєкті.

Хто вилетів у п’ятому випуску шоу "МастерШеф. Битва сезонів-2022"

На 5-му тижні проєкту, на жаль, пішли Віктор Перехрест та Олег Ковальчук.

Нагадаємо, що проєкт "МастерШеф. Битва сезонів" вже залишили учасники Руслан Лучков, Серафим Дерега, Дмитро Шевченко та Анастасія Кобиляцька.