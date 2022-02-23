Укр

"Не обвиняйте простых людей с российским гражданством": популярная украинская блогерша высказалась о войне с РФ и нарвалась на критику

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Таня Пренткович - украинская блогерша Новость обновлена 23 февраля 2022, 15:35
Таня Пренткович - украинская блогерша

Беременной Пренткович досталось от украинцев за сотрудничество с российскими блогерами

Блогер-миллионник Таня Пренткович, которая беременна вторым ребенком, пожаловалась на хейт украинцев за то, что в ее розыгрыше авто приняли участие блогеры из России. На фоне новостей о вероятной широкомасштабной войны с РФ, украинка попросила не обвинять "простых людей с российским гражданством".

Девушка отметила, что "не нужно всех людей, которые живут в соседнем государстве, равнять с теми политическими монстрами, которые там сейчас при власти".

Пренткович добавила, что одна из ближайших ее подруг имеет "бордовый паспорт", но из-за этого меньше ее любить она не будет. Также блогерша объяснилась, что вообще не знала об участии российских блогеров в ее розыгрыше.

"Мы их забрали со списка спонсоров, чтобы избежать негатива", — написала Пренткович.

На слова Пренткович отреагировала известный дизайнер Мэри Фуртас, которая недавно перечислила 100 тысяч гривен на нужды украинской армии. В Twitter девушка назвала Пренткович "глупой".

"Рассказывает о том, что в России много хороших людей и они не виноваты, это Игра политиков", — написала Фуртас.

Недавно неприятно удивила своим обращением к подписчикам и телеведущая Регина Тодоренко. Звезда пожелала взаимной любви украинцам и россиянам, однако не захотела услышать, что об этом думают сами жители Украины. Отметим, что Тодоренко давно живет в России и работает на пропагандистских каналах, а ее муж, певец Влад Топалов, находится в базе "Миротворец" за посещение оккупированного РФ Крыма.

Ранее украинский телеведущий Анатолий Анатолич потроллил российских журналистов пропагандистского канала "Россия 24", показав, как в Украине "б*ндеровец издевается над русскоязычными детьми".

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