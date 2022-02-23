"Не звинувачуйте простих людей з російським громадянством": популярна українська блогерка висловилась про війну з РФ та нарвалася на критику

Вагітній Пренткович дісталося від українців за співпрацю з російськими блогерами

Блогер-мільйонник Таня Пренткович, яка вагітна другою дитиною, поскаржилася на хейт українців за те, що у її розіграші авто взяли участь блогери з Росії. На тлі новин про ймовірну широкомасштабну війну з РФ українка попросила не звинувачувати "простих людей з російським громадянством".

Дівчина зазначила, що "не потрібно всіх людей, які живуть у сусідній державі, рівняти з тими політичними монстрами, які там зараз при владі".

Пренткович додала, що одна із найближчих її подруг має "бордовий паспорт", але через це менше її любити вона не стане. Також блогерка пояснила, що взагалі не знала про участь російських блогерів у її розіграші.

"Ми їх забрали зі списку спонсорів, аби уникнути негативу", — написала Пренткович.

На слова Пренткович відреагувала відома дизайнерка Мері Фуртас, яка нещодавно перерахувала 100 тисяч гривень на потреби української армії. У Twitter дівчина назвала Пренткович "тупою".

"Розказує про те шо у Росії багато добрих людей і вони не винуваті, єта Ігра палітіков", — написала Фуртас.

Нещодавно неприємно здивувала своїм зверненням до підписників і телеведуча Регіна Тодоренко. Зірка побажала взаємної любові українцям та росіянам, проте не захотіла почути, що про це думають самі жителі України. Зазначимо, що Тодоренко давно живе в Росії та працює на пропагандистських каналах, а її чоловік, співак Влад Топалов, перебуває у базі "Миротворець" за відвідування окупованого РФ Криму.

Раніше український телеведучий Анатолій Анатоліч потролив російських журналістів пропагандистського каналу "Росія 24", показавши, як в Україні "б*ндерівець знущається з російськомовних дітей".