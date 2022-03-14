Когда завершится война в Украине и какие города пострадают больше всего: прогноз астролога

Обстановка вокруг Киева может стать менее напряженной в ближайшие месяцы

Окончанию войны, которую начала 19 дней назад Россия против Украины, могут помочь экономические ограничения РФ и дефицит вооружения, а вот смерти Путина можно ожидать в 2023 году на фоне проблем со здоровьем или отравления. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала астролог Юлия Шульгатая.

Астролог считает, что 12 апреля 2022 года в 16:41 по Киеву (точный момент) повторяется период, когда был подписан Парижский мирный договор 22 марта 1856 года по окончанию Крымской войны. По мнению Шульгатой, те же события в Украине по окончанию войны повторятся и сейчас.

"На данный момент война в Украине будет до тех пор, пока у России будет ресурс воевать — оружие. С оружием, судя по всему, ей помогает Китай и Индия. Ситуация сложилась таким образом, что Китай помогает России из-за своего конфликта с США вокруг острова Тайвань. В тоже время, по мнению Пекина, задача состоит в уменьшении ресурса и созданию финансовых проблем для США. То есть Китай является поддержкой для РФ", — сообщила астролог.

По той же причине, добавляет Шульгатая, Путин сейчас пытается перенаправить военный и финансовый ресурс США в Ирак, Иран, может затронуть Сирию. По мнению астролога, Индия становиться опорой с оружием во всех действиях Путина в указанных выше странах.

Кроме того, утверждает Шульгатая, осознанно дал свои территории для обстрелов Лукашенко, и он тоже, похоже, пойдет под суд.

"Главным моментом для прекращения войны в Украине является отсутствие ресурса у РФ и её экономическая изоляция от мира, также уход её президента, — подчеркнула Шульгатая. — Хочу заметить, что по многим городам, где идут сильные обстрелы, есть те люди, которые сдали позиции, начали работать, дали наводки, в том числе для обстрелов. Такие люди есть и в других областях. И сейчас идет их активный поиск и устранение — это является также очень важной частью в происходящем".

Какие города под ударом: астрологический прогноз для Украины

Астролог охарактеризовала, как может складываться ситуация в основных украинских городах:

Херсон — на данный момент оккупантам сложно полностью контролировать город, поскольку их попытки ломаются об нежелание его жителей, в частности у них нет ресурса и прав, чтобы попытаться сделать это. Попытки повлиять на народ могут закончится 22 апреля 2022 года. Решающую роль здесь играет власть города и люди с конкретными целями.

Донецкая область — с 5-12 апреля — решающие дни. С 26 августа по 27 декабря может быть усиление военных действий со стороны РФ. В этой области народ оказывает очень сильное сопротивление и борьбу с врагами.

Мариуполь — с 28 марта должны перестать разрушать город. У РФ стоит вопрос в полном его разрушении. Есть вероятность, что 15 марта получится доставить гуманитарную помощь. Здесь тоже проблема в тех людях, кто сдал различные позиции.

Одесса — хотят взять город, но очень вряд ли смогут в него зайти. Сильным сопротивлением для оккупантов являются его жители.

Киевская область — ситуация изменится к 4 апреля.

Харьковская область — напряженный период с 7 по 12 апреля.

Черниговская область — напряжение уходит с 12 марта.

Днепропетровская область — напряжение уйдет 5 апреля.

"В целом всё зависит от многих обстоятельств, описанных ранее", — уточнила Шульгатая.

Когда может произойти смерть Путина – прогноз астролога

По словам Шульгатой, у Путина сейчас проблема с получением лекарств для лечения онкологии, которые помогают поддерживать его здоровье, дают главный ресурс для жизни. Пиковый момент напряжения в связи с этим, отмечает астролог, будет 31 марта 2022 года, начавшийся с 4 февраля 2022 года.

Кроме того, она указала на такие периоды:

С 22 марта по 1 апреля нынешнего года — проблемы на должности, в получении лечения, также это момент обострения генетических заболеваний почек. С 9-11 марта началось напряжение, которое могло дать инсульт, проблему с давлением, также нарушения координации, вестибулярного аппарата, также это обострения психических расстройств – появляется обида и гнев.

По словам астролога, до конца января 2023 года есть сильная вероятность смерти в следствии всех этих факторов со здоровьем. Есть и вероятность того, что Путина могут отравить.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Телеграфу" о том, может ли Путин в ходе войны против Украине применить ядерное оружие.