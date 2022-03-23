Укр

"Киев за три дня" сменило "три кило сахара в одни руки": в соцсетях снова смеются над оккупантами

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Объектом шуток стают уже как российские военные, так и обычные гражданские Новость обновлена 23 марта 2022, 16:26
Объектом шуток стают уже как российские военные, так и обычные гражданские

Украинцы даже в самой сложной ситуации найдут повод для шуток

Плачевное состояние российской экономики из-за введенных западом санкций, а также очередной разгром оккупантов под Чернобаевкой на Херсонщине вновь стали предметом для обсуждения многих украинцев. Естественно, не обошлось без отличных шуток и мемов, которые сейчас особенно помогают справляться со стрессом.

"Телеграф" собрал небольшую подборку юморных картинок, которые помогут разрядить обстановку и осознать, насколько же все-таки наши враги ущербны.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Начнем, пожалуй, "разбор" с их армии. Как известно, в своем большинстве российские нацисты сильно деморализованы, а потому совершают много ошибок и сдаются в плен. А некоторые просто идут в Чернобаевку, снова и снова.

Автор Олена Шиян
Автор Олена Шиян
Автор Goni Memes
Автор Goni Memes
Автор Binder
Автор Binder
Взято с просторов Facebook
Взято с просторов Facebook
Источник - Мемаграм
Источник - Мемаграм

Обсуждается в сети также и общее вооружение противника, и поступление вероятного подкрепления для рф со стороны Беларуси.

Автор Goni Memes
Автор Goni Memes
Автор Goni Memes
Автор Goni Memes

Также огромным источником вдохновения для украинских мемологов является нынешняя истерика россиян по поводу сахара. То, как они готовы драться посреди супермаркета за вожделенный пакетик, не может не веселить. Впрочем, смеются в сети и по поводу других санкций, примененных к россии.

Взято с просторов Facebook
Взято с просторов Facebook
Взято с просторов Facebook
Взято с просторов Facebook
Автор Goni Memes
Автор Goni Memes
Взято с просторов Facebook
Взято с просторов Facebook
Взято с просторов Facebook
Взято с просторов Facebook

Если же вы хотите еще посмеяться, то предлагаем вам ознакомиться с еще одной подборкой мемов и фотожаб, полностью посвященных теме Чернобаевки.

Теги:
#Россия #Сахар #Война #Шутки #Юмор #Мемы #Фотожабы #Чернобаевка
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