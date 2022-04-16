Лазарева суббота: сильные молитвы и заговоры, которые способны творить чудеса

Праздник посвящен воспоминанию о том, как Спаситель воскресил праведного Лазаря.

Лазарева суббота – это суббота перед Вербным воскресеньем, поэтому в народе ее еще иногда называют Вербная. Дата праздника меняется каждый и зависит от даты Пасхи. Православные верующие встречают Лазареву субботу за день до Вербного воскресенья и за 8 дней до Светлого Воскресения Христова. В 2022 году это 16 апреля.

В этот день верующие готовят вербу для освящения, а также обращаются к Богу с молитвами. Отметим, что освященную вербу после можно использовать в заговорах на укрепление здоровья и привлечение денег. "Телеграф" рассказывает, какие молитвы можно читать в Лазареву субботу.

Молитва в Лазареву субботу

В молитвах в Лазареву субботу верующие просят Господа помочь им в сложных жизненных ситуациях, сохранить здоровье и уберечь от преждевременной смерти. Молитва в этот день способна действительно творить чудеса.

Молитва перед иконой "Воскресение Лазаря"

Перед этой иконой молятся о прощении грехов, исцеления недугов души и тела. Считается, что этот образ защищает от зла и помогает в самых трудных жизненных ситуациях.

Господи Иисусе, Спаситель душ наших! Щедроты Твои и милости даруй нам, рабам Твоим грешным. Ты, воскресивший Лазаря, даровавших каждому веру во спасение и бессмертие, не отверни взора своего от молящих Тебя. Даруй нам исцеление от недугов, терзающих плоть и душу, помоги не отвернуться от веры и не пойти по стопам неверующих в Тебя. Возносим Тебе молитвы праведные да веруем в Царствие Небесное. Аминь.

Икона "Воскрешение Лазаря"

Молитва святому праведному Лазарю об исцелении

О, зело предивный и изрядный друже Христов Святый Праведный Лазарю, Вифании похвало и всей вселенней превеликое удивление! Благословен дом твой, егоже Господь наш Иисус Христос во днех плоти Своея с любовию посещаше, видя веру и доброту души твоея и боголюбивых сестер твоих Марфы и Марии, зане ты возлюбил еси Его всем сердцем твоим, всею душею твоею, всею мыслию твоею и Тем до конца возлюблен был еси. Дивны тайны твоя, на тебе Божественным Другом Твоим и Господом нашим явленныя, яко изволися Ему прежде Креста Своего и Воскресения показати на тебе всему миру Славу Свою и сотворити тя предвозвестника пресветлаго Своего из мертвых тридневнаго Воскресения. Сего ради Той, яко Владыка живота и смерти, попусти тебе смертям сном уснути, и погребену быти, и даже до адовых глубин снити, идеже ты узрел еси сущия от века умершыя во множестве неисчетном адовыми узами содержимыя, и страшные страхи видел еси. И тамо, егда тело твое возсмердению смертному уже предадеся, по четырех днех ты услышал еси Божественный глас Друга твоего, на гроб твой пришедшаго: "Лазаре, гряди вон!" И по гласу сему ты абие из гроба возстал еси и тако Вифанию возвеселил еси и Марфины и Мариины слезы утолил еси, фарисеи же и книжники, в ожесточении сердец сущих устрашил еси. Утоли же, святый друже Христов, и наши слезы, грех ради наших проливаемии, оживотвори наши души и телеса, в возсмердении страстей и нечистот греховных сущии, воздвигни нас из гроба отчаяния и лютаго уныния, всех же нас избави от вечныя смерти, якоже и тебе Господь наш возстави от успения смертнаго. И умоли милостиваго Бога, да сподобит нас причастницы быти вечныя жизни, еюже и ты по трудех святительства на острове Критстем сам ныне наслаждаешися во обителех райских, прославляюще Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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Заговоры в Лазареву субботу

Помимо молитв, в этот день читают и проводят различные заговоры, в частности, на здоровье и деньги.

На здоровье:

Свежесорванными ветками вербы нужно хлестать друг друга, повторяя: "Бьем, чтобы ты был здоровым" или "Верба хлёст, бей до слез!".

На деньги:

Заговор читается над монеткой: "Перед Пасхой святой Марья ходила Святых о достатке просила, а Святой тот богатство всем послал и нам пошлет". Заговоренную монетку нужно хранить в кошельке.

Еще один способ привлечь деньги – прочесть Отче Наш, держа вербу в левой руке, а правой после молитвы трижды перекреститься и попросить Бога о материальном благополучии (своими словами).

Ранее "Телеграф" писал, что категорически нельзя делать в Лазареву субботу.