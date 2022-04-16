Лазарева субота: сильні молитви та замовляння, які здатні творити чудеса
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Свято присвячене спогаду про те, як Спаситель воскресив праведного Лазаря.
Лазарева субота — це субота перед Вербною неділею, тому в народі її ще іноді називають Вербною. Дата свята змінюється кожен і залежить від дати Великодня. Православні віряни зустрічають Лазареву суботу за день до Вербної неділі та за 8 днів до Світлого Воскресіння Христового. У 2022 році це 16 квітня.
Цього дня віряни готують вербу для освячення, а також звертаються до Бога із молитвами. Зазначимо, що освячену вербу можна використати в замовляннях на зміцнення здоров’я і залучення грошей. "Телеграф" розповідає, які молитви можна читати до Лазарєвої суботи.
Молитва у Лазареву суботу
У молитвах до Лазарєвої суботи віряни просять Господа допомогти їм у складних життєвих ситуаціях, зберегти здоров’я та вберегти від передчасної смерті. Молитва цього дня здатна справді творити чудеса.
- Молитва перед іконою "Воскресіння Лазаря"
Перед цією іконою моляться про прощення гріхів, зцілення недуг душі та тіла. Вважається, що цей образ захищає від зла та допомагає у найважчих життєвих ситуаціях.
Господи Ісусе, Спаситель душ наших! Щедрості Твої та милості даруй нам, рабам Твоїм грішним. Ти, що воскресив Лазаря, що дарував кожному віру в спасіння і безсмертя, не відверни свого погляду від тих, хто молить Тебе. Даруй нам зцілення від недуг, що терзають тіло і душу, допоможи не відвернутися від віри і не піти стопами невіруючих у Тебе. Возносимо Тобі молитви праведні і віруємо в Царство Небесне. Амінь.
- Молитва святому праведному Лазарю про зцілення
О, зело предивний і неабиякий друже Христов Святий Праведний Лазарю, Віфанії похвало і всією всесвітою превеликий подив! Благословенний дім твій, якого Господь наш Ісус Христос у дні плоті Своєї з любов’ю відвідував, бачачи віру і доброту душі твоєї і боголюбних сестер твоїх Марфи та Марії, зане ти полюбив Ти Його всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією думкою кінця любий був. Дивні таємниці твоя, на тобі Божественним Другом Твоїм і Господом нашим явлені, бо зволились Йому перед Хрестом Своїм і Воскресінням показати на тобі всьому світові Славу Свою і сотворити тя провісника пресвітлого Свого з мертвих триденного Воскресіння. Цього ради Той, що Владико живота і смерті, попусти тобі смертям сном заснути, і поховаю бути, і навіть до пекельних глибин знити, де ти побачив, що ті, що існують від віку, померлі в безлічі незліченним адовими тенетами вмісту, і страшні страхи бачив єси. І там, коли тіло твоє смертному смерті вже віддалося, по чотирьох днях ти почув Ти Божественний голос Друга твого, що на труну твою прийшов: "Лазаре, прийди геть!" І за голосом цим ти аби з гробу повстав Ти і тако Віфанію звеселив Ти і Марфіни і Маріїни сльози вгамував Ти, а фарисеї ж і книжники, в жорстокості сердець сущих залякав Ти. Втамуй же, святий друже Христов, і наші сльози, гріх заради наших проливання, оживотвори наші душі і тілеса, у смерті пристрастей і нечистот гріховних сущі, збуди нас з гробу відчаю і лютої зневіри, всіх же нас визволи від вічної смерті, як Господь наш встав від успіння смертного. І благай милостивого Бога, нехай сподобить нас причасниці бути вічні життя, нею і ти по трудах святительства на острові Критстем сам нині насолоджуєшся в обителі райських, що прославляє Всесвяте ім’я Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас. Амінь.
Змови в Лазарєву суботу
Окрім молитов, цього дня читають та проводять різні змови, зокрема, на здоров’я та гроші.
- На здоров’я:
Свіжозірваними гілками верби потрібно хльоснути один одного, повторюючи: "Б’ємо, щоб ти був здоровим" або "Верба хльост, бий до сліз!".
- На гроші:
Змова читається над монеткою: "Перед Великоднем святий Марія ходила Святих про достаток просила, а Святий той багатство всім послав і нам пошле". Змовлену монетку потрібно зберігати у гаманці.
Ще один спосіб залучити гроші – прочитати Отче Наш, тримаючи вербу в лівій руці, а правою після молитви тричі перехреститися та попросити Бога про матеріальне благополуччя (своїми словами).
Раніше "Телеграф" писав, що категорично не можна робити у Лазарєву суботу.
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