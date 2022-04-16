Лазарева субота: сильні молитви та замовляння, які здатні творити чудеса

Свято присвячене спогаду про те, як Спаситель воскресив праведного Лазаря.

Лазарева субота — це субота перед Вербною неділею, тому в народі її ще іноді називають Вербною. Дата свята змінюється кожен і залежить від дати Великодня. Православні віряни зустрічають Лазареву суботу за день до Вербної неділі та за 8 днів до Світлого Воскресіння Христового. У 2022 році це 16 квітня.

Цього дня віряни готують вербу для освячення, а також звертаються до Бога із молитвами. Зазначимо, що освячену вербу можна використати в замовляннях на зміцнення здоров’я і залучення грошей. "Телеграф" розповідає, які молитви можна читати до Лазарєвої суботи.

Молитва у Лазареву суботу

У молитвах до Лазарєвої суботи віряни просять Господа допомогти їм у складних життєвих ситуаціях, зберегти здоров’я та вберегти від передчасної смерті. Молитва цього дня здатна справді творити чудеса.

Молитва перед іконою "Воскресіння Лазаря"

Перед цією іконою моляться про прощення гріхів, зцілення недуг душі та тіла. Вважається, що цей образ захищає від зла та допомагає у найважчих життєвих ситуаціях.

Господи Ісусе, Спаситель душ наших! Щедрості Твої та милості даруй нам, рабам Твоїм грішним. Ти, що воскресив Лазаря, що дарував кожному віру в спасіння і безсмертя, не відверни свого погляду від тих, хто молить Тебе. Даруй нам зцілення від недуг, що терзають тіло і душу, допоможи не відвернутися від віри і не піти стопами невіруючих у Тебе. Возносимо Тобі молитви праведні і віруємо в Царство Небесне. Амінь.

Ікона "Воскресіння Лазаря"

Молитва святому праведному Лазарю про зцілення

О, зело предивний і неабиякий друже Христов Святий Праведний Лазарю, Віфанії похвало і всією всесвітою превеликий подив! Благословенний дім твій, якого Господь наш Ісус Христос у дні плоті Своєї з любов’ю відвідував, бачачи віру і доброту душі твоєї і боголюбних сестер твоїх Марфи та Марії, зане ти полюбив Ти Його всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією думкою кінця любий був. Дивні таємниці твоя, на тобі Божественним Другом Твоїм і Господом нашим явлені, бо зволились Йому перед Хрестом Своїм і Воскресінням показати на тобі всьому світові Славу Свою і сотворити тя провісника пресвітлого Свого з мертвих триденного Воскресіння. Цього ради Той, що Владико живота і смерті, попусти тобі смертям сном заснути, і поховаю бути, і навіть до пекельних глибин знити, де ти побачив, що ті, що існують від віку, померлі в безлічі незліченним адовими тенетами вмісту, і страшні страхи бачив єси. І там, коли тіло твоє смертному смерті вже віддалося, по чотирьох днях ти почув Ти Божественний голос Друга твого, що на труну твою прийшов: "Лазаре, прийди геть!" І за голосом цим ти аби з гробу повстав Ти і тако Віфанію звеселив Ти і Марфіни і Маріїни сльози вгамував Ти, а фарисеї ж і книжники, в жорстокості сердець сущих залякав Ти. Втамуй же, святий друже Христов, і наші сльози, гріх заради наших проливання, оживотвори наші душі і тілеса, у смерті пристрастей і нечистот гріховних сущі, збуди нас з гробу відчаю і лютої зневіри, всіх же нас визволи від вічної смерті, як Господь наш встав від успіння смертного. І благай милостивого Бога, нехай сподобить нас причасниці бути вічні життя, нею і ти по трудах святительства на острові Критстем сам нині насолоджуєшся в обителі райських, що прославляє Всесвяте ім’я Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас. Амінь.

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Змови в Лазарєву суботу

Окрім молитов, цього дня читають та проводять різні змови, зокрема, на здоров’я та гроші.

На здоров’я:

Свіжозірваними гілками верби потрібно хльоснути один одного, повторюючи: "Б’ємо, щоб ти був здоровим" або "Верба хльост, бий до сліз!".

На гроші:

Змова читається над монеткою: "Перед Великоднем святий Марія ходила Святих про достаток просила, а Святий той багатство всім послав і нам пошле". Змовлену монетку потрібно зберігати у гаманці.

Ще один спосіб залучити гроші – прочитати Отче Наш, тримаючи вербу в лівій руці, а правою після молитви тричі перехреститися та попросити Бога про матеріальне благополуччя (своїми словами).

Раніше "Телеграф" писав, що категорично не можна робити у Лазарєву суботу.