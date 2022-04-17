Вербное воскресенье 2022: самые сильные молитвы, которые способны изменить жизнь к лучшему

В этот день принято освящать вербу в церкви.

Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье — праздник, который завершает Вербную неделю и дает старт Страстной. Дата празднования переходящая и меняется в зависимости от даты Пасхи. В 2022-м году православные восточного обряда отмечаю Вербное воскресенье 17 апреля, а христиане западного отметили праздник 10-го.

В этот день принято ходить в церковь и освещать вербовые ветки, однако из-за войны, которую развязала в Украине россия, это смогут сделать далеко не все верующие. Чтобы все смогли освятить вербу в Украине пройдут онлайн-богослужения. Также можно просто помолиться дома.

В этот день принято обращаться к Иисусу Христу и просить у него исцеления и здоровья для себя и своих родных и близких. Молитву необязательно выучивать наизусть, главное чтобы сказанное было сказано от всей души и сердца. Считается, что молитвы в этот день имеют особое значение и силу.

"Телеграф" подготовил для вас тексты самых сильных молитв, которые стоит читать в этот светлый праздник.

Молитвы на Вербное воскресенье

Молитва Входу Господню в Иерусалим

Господи Иисусе Христе Боже наш, в вышних со Отцем на Престоле седяй, выну на крылу от Херувим носимый и певаемый от Серафим, во днех же плоти Своея на жребяти осли сести изволивый нашего ради спасения, и от детей воспевание приявый и во Святый град Иерусалим прежде шести дней бытия Пасхи на вольную страсть пришедый, да спасеши мир Крестом, погребением и Воскресением Твоим! И якоже тогда людие, седящие во тьме и сени смертней, приемши ветви древес и ваиа от финик, сретоша Тя, Сына Давидова Тя исповедуя, такожде и нас ныне в предпразднственный день сей в подражание онех ваиа и ветви в руках носящих соблюди и сохрани. И якоже онии народи и дети "осанна" Тебе приношаху, сподоби и нам во псалмах и пениих духовных душами чистыми и нескверными усты прославити вся величия Твоя в праздник сей и во всю седмицу страсти Твоея и неосужденно достигнути и причаститися Божественныя радости Святыя Пасхи в пресветлые дни Живоноснаго Воскресения Твоего, да воспоем и прославим Твое Божество вкупе со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на освящение вербы

"Благословляются и освящаются ива и ветви эти окроплением водой этой святой, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Молитва в Вербное воскресенье для защиты детей

Всемогущий Боже, вручаю своих детей Твоей могучей опеке и охране! Охраны, Господи, от всего, что может нанести вред их здоровью или подвергнуть их опасности смерти. Но, прежде всего, молю Тебя, дорогой Отче, охраны их от опасностей, угрожающих их душ. Отврати, Боже, своей Всемогущей рукой от моих детей все то, что может иметь лихое влияние на их невинное сердце, или произойти для них возможностью к злому. Охраны, Боже, моих детишек от греха. Пошли, молю Тебя, своих святых Ангелов, для хранения их на дороге жизни. Всемогущий Бог и Отец, переведи счастливо моих детей через все земные опасности и бури и дай, чтобы они счастливо дошли до пристани спасения. Аминь.

Молитва, которая укрепит здоровье

Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, даруйте благословение свое Рабам Божьим. (перечисляйте имена всех, за кого молитесь). Защитите их от бед и несчастий, укройте своими Крылами от врагов и завистников. Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, в здравии пребывая. Аминь.

Молитва за мир

Господи Боже наш, сильный и крепкий в битве, Тебя на помощь, недостойные, призываем и смиренно молим: прости милостиво руку Твою и покрой страну нашу от войны, безвременья и страданий. Не на лук свой надеемся, и не оружие наше спасет нас, но о Твоей всемогущей помощи умоляем: сохрани Отчизну нашу в мире, смягчить милостью Твоей сердца врагов очерствевшие, злые намерения их отврати, молимся Тебе, Великодержавный Царь, выслушай нас и помилуй. Взгляни с небес, Владыко, и не дай врагам нашим меч свой возвысить, и лук свой натянуть, чтобы поразить нас — бедных рабов Твоих, славящих тебя православно. Вскоре измени скорбь нашу на радость, а беду на твердый мир. Не допусти страданий матерей и слез детских, а их молитвы за нас грешных и ненужных прими как кадило душистое перед Престолом Величества Твоего, вознося Украине наш мир и покой. Сердечно молимся Тебе, Благотворитель Милостивый, выслушай нас и помилуй. Аминь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода подготовила украинцам неприятный сюрприз на Вербное воскресенье.