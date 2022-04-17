Вербна неділя 2022: найсильніші молитви, які здатні змінити життя на краще

Цього дня прийнято освячувати вербу у церкві.

Вхід Господній до Єрусалиму або Вербної неділі — свято, яке завершує Вербний тиждень і дає старт Страсній. Дата святкування переходить і змінюється в залежності від дати Великодня. 2022-го року православні східного обряду відзначаю Вербну неділю 17 квітня, а християни західного відзначили свято 10-го.

Цього дня заведено ходити до церкви та висвітлювати вербові гілки, проте через війну, яку розв’язала в Україні росія, це зможуть зробити далеко не всі віряни. Щоб усі змогли освятити вербу в Україні, пройдуть онлайн-богослужіння. Також можна просто помолитись удома.

Також в цей день заведено звертатися до Ісуса Христа і просити у нього зцілення та здоров’я для себе та своїх рідних та близьких. Молитву необов’язково вивчати напам’ять, головне щоб сказане було сказано від щирого серця. Вважається, що молитви у цей день мають особливе значення та силу.

"Телеграф" підготував для вас тексти найсильніших молитов, які варто читати у це світле свято.

Молитви на Вербну неділю

Молитва Входу Господнього до Єрусалиму

Господи Ісусе Христе Боже наш, у високих з Отцем на Престолі сиди, вийму на крилі від Херувим, що носиться і співається від Серафим, а в дні плоті Своєї на жеребті осли сісти зволив нашого заради спасіння, і від дітей оспівування прийняв і в Святий град шість днів буття Пасхи на вільну пристрасть прийшов, нехай спасеш мир Хрестом, похованням і Воскресінням Твоїм! І як тоді люди, що сидять у темряві й сіни смертні, приймаючи гілки дерев і ваіа від фінік, сретоша Тя, Сина Давидова Тебе сповідуючи, такожде й нас нині в передсвятковий день цей у наслідування оне ваіа і гілки в руках носять дотримуйся і збережи. І як вони народи і діти "осанна" Тобі приношаху, сподоби і нам у псалмах і співах духовних душами чистими і нескверними усти прославити вся величі Твоя на свято це і в усьому тижні пристрасті Твоя і неосудно досягнути і причаститися Божественні радості Святі Живоносного Воскресіння Твого, нехай заспіваймо і прославимо Твоє Божество разом з Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим і Животворячим Твоїм Духом завжди нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва на освячення верби

"Благословляються і освячуються верби та гілки ці окропленням водою цієї святої, в ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь".

Молитва у Вербну неділю для захисту дітей

Всемогутній Боже, вручаю своїх дітей Твоєї могутньої опіки та охорони! Охорони, Господи, від усього, що може завдати шкоди їх здоров’ю або зазнати їх небезпеки смерті. Але насамперед молю Тебе, дорогий Отче, охорони їх від небезпек, що загрожують їхнім душам. Відверни, Боже, своєю Всемогутньою рукою від моїх дітей все те, що може мати лихий вплив на їхнє безневинне серце, або стати для них можливістю до зла. Охорони, Боже, моїх дітей від гріха. Пішли, благаю Тебе, своїх святих Ангелів, щоб зберігати їх на дорозі життя. Всемогутній Бог і Отець, переведи щасливо моїх дітей через усі земні небезпеки та бурі і дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані спасіння. Амінь.

Молитва, яка зміцнить здоров’я

Закликаю Вищі Сили, почуйте моє прохання та прийдіть до мене на допомогу. Прошу, даруйте своє благословення Рабам Божим. (перелічуйте імена всіх, за кого молитеся). Захистіть їх від бід та нещасть, укрийте своїми Крилами від ворогів та заздрісників. Наповніть їх Силою Небесною, щоб вони несли у світ добро і процвітання, перебуваючи в здоров’ї. Амінь.

Молитва за мир

Господи Боже наш, сильний і міцний у битві, Тебе на допомогу, недостойні, закликаємо і смиренно молимо: прости милостиво руку Твою і покрий країну нашу від війни, лихоліття та страждань. Не на лук свій сподіваємось, і не зброя наша врятує нас, але про Твою всемогутню допомогу благаємо: збережи Вітчизну нашу у світі, пом’якшити милістю Твоєї серця ворогів очерствілі, злі наміри їх відверни, молимося Тобі, Великодержавний Царю, вислухай нас і помилуй. Поглянь із небес, Владико, і не дай ворогам нашим меч свій підняти, і лук свій натягнути, щоб вразити нас — бідних рабів Твоїх, що славлять тебе православно. Незабаром змінюй скорботу нашу на радість, а біду на твердий світ. Не допусти страждань матерів і сліз дитячих, а їхні молитви за нас грішних і непотрібних прийми як кадило запашне перед Престолом величності Твоєї, підносячи Україні наш мир і спокій. Сердечно молимося Тобі, Благодійнику Милостивий, вислухай нас і помилуй. Амінь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода підготувала українцям неприємний сюрприз на Вербну неділю.