Крашанки за 30 секунд: супер быстрый способ покраски яиц на Пасху

Для покраски таким способом понадобятся красители

Главными атрибутами Пасхи у православных восточного обряда являются праздничные паски, рецептами которых мы уже делились ранее, а также яркие и разноцветные пасхальные яйца (писанки и крашанки). Каждая хозяйка украшает вареные куриные яйца по-своему: одни наклеивают различные наклейки, другие используют натуральные красители из доступных продуктов, кто-то сильно "заморачивается" и разрисовывает каждое яйцо вручную.

"Телеграф" предлагает вам ознакомиться с супер быстрым способом окрашивания пасхальных яиц, для которого понадобиться всего три ингредиента: яйца, рис и краситель. Способ мы подсмотрели у кулинарного блогера под ником kholyavka_ в Инстаграм.

Как покрасить яйца с помощью риса

Для начала отварите яйца. В приоритете использование белых яиц, ведь на них лучше ложиться краска.

Читайте также: Категория Lifestyle В черный, голубой и мраморный: как необычно покрасить яйца на Пасху Окрашивание нужно проводить с уже отваренными вкрутую и остуженными холодной водой яйцами.

Пока яйца варятся можно подготовить рис. Возьмите несколько пакетиков, по количеству красителей, которые у вас есть, насыпьте туда по грамм 100 риса и к каждому добавьте несколько капель красителей. Хорошенько все перемешайте.

Отваренные яйца выложите на полотенце, чтобы они стали сухими, однако важно, чтобы при покраске они были еще теплыми. По одному яйцу кладите в пакетик с окрашенным рисом и пооочередно в течение нескольких секунд перекручивайте яйцо в пакете. Так сделайте с каждым.

Ранее "Телеграф" писал, как можно достичь мраморного эффекта при покраске яиц при помощи луковой шелухи и обычной медицинской зеленки.