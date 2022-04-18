Крашанки за 30 секунд: супер швидкий спосіб фарбування яєць на Великдень

Для фарбування в такий спосіб знадобляться барвники

Головними атрибутами Великодня у православних східного обряду є святкові паски, рецептами яких ми вже ділилися раніше, а також яскраві та різноколірні великодні яйця (писанки та крашанки). Кожна господиня прикрашає варені курячі яйця по-своєму: одні наклеюють різні наклейки, інші використовують натуральні барвники з доступних продуктів, хтось сильно "заморочується" і розмальовує кожне яйце вручну.

"Телеграф" пропонує вам ознайомитися з супер швидким способом фарбування великодніх яєць, для якого знадобиться лише три інгредієнти: яйця, рис та барвник. Спосіб ми підглянули у кулінарного блогера під ніком kholyavka_ в Інстаграм.

Як пофарбувати яйця за допомогою рису

Для початку відваріть яйця. У пріоритеті використання білих яєць, адже на них краще лягає фарба.

Читайте також: Категорія Lifestyle У чорний, блакитний та мармуровий: як незвичайно пофарбувати яйця на Великдень Фарбування потрібно проводити з уже відвареними вкруту та остудженими холодною водою яйцями.

Поки яйця варяться, можна підготувати рис. Візьміть кілька пакетиків, за кількістю барвників, які у вас є, насипте туди по 100 грамів рису і до кожного додайте кілька крапель барвників. Добре все перемішайте.

Відварені яйця викладіть на рушник, щоб вони стали сухими, проте важливо, щоб вони були ще теплими. По одному яйцю кладіть у пакетик із пофарбованим рисом і по черзі протягом кількох секунд перекручуйте яйце в пакеті. Так зробіть із кожним.

Раніше "Телеграф" писав, як можна досягти мармурового ефекту при фарбуванні яєць за допомогою цибулиння і звичайної медичної зеленки.