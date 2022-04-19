Все ингредиенты есть на кухне: чем можно покрасить яйца на Пасху

Все эти способы натуральны и не имеют никакой химии

Зачем покупать различные красители, если можно покрасить яйца к Светлой Пасхе натуральными красителями, о которых ми уже писали ранее. Большинство из этих продуктов наверняка всегда ест на вашей кухне.

"Телеграф" предлагает вам ознакомиться с несколькими способами натурального окрашивания пасхальных яиц с помощью лука, свеклы, капусты, кофе, а также замороженных ягод. Напомним, что лучше всего для покраски использовать белые яйца.

Как и чем покрасить яйца на Пасху:

Луковая шелуха. Самый распространенный и популярный способ, ведь луковая шелуха не просто дешевый краситель, но и мощное бактерицидное и противомикробное средство. Все что нужно, это сварить нужное количество яиц в воде в которой предварительно варилась луковая шелуха.

Сухая крапива или шпинат окрашивают яйца в светло-зеленый цвет. Для того чтобы окрасить яйца таким способом, нужно отварить крапиву, а после замочить сваренные заранее яйца в воде от травы. Чем дольше яйца будут в воде, ем насыщеннее будет цвет.

окрашивают яйца в светло-зеленый цвет. Для того чтобы окрасить яйца таким способом, нужно отварить крапиву, а после замочить сваренные заранее яйца в воде от травы. Чем дольше яйца будут в воде, ем насыщеннее будет цвет. Краснокочанная капуста при варке дает насыщенный фиолетовый цвет, но скорлупа белых яиц с ее помощью станет голубой. Способ окрашивания: сварить капусту, и опустить в воду яйца.

при варке дает насыщенный фиолетовый цвет, но скорлупа белых яиц с ее помощью станет голубой. Способ окрашивания: сварить капусту, и опустить в воду яйца. Кофе окрашивает яйца в светло-коричневый цвет. Способ окрашивания — такой же.

окрашивает яйца в светло-коричневый цвет. Способ окрашивания — такой же. Черная смородина, клубника, малина, клюква, калина, черника — каждая из этих ягод может придать яйцам оттенок от нежно-розового до сиреневого. Технология окрашивания: скорлупу готового вареного яйца нужно натереть свежей или размороженной ягодой. Излишки ягодного сока после протереть салфеткой и оставить яйцо на просушку.

Читайте также: Категория Lifestyle Чем безопасно покрасить яйца на Пасху дома: необычные способы Если вы хотите что бы яйца были не матовые, а не блестящие протрите их тряпочкой, смоченной растительным маслом.

Свекла. Готовое вареное яйцо нужно обвалять в натертой на мелкой терке свежей свекле, после протереть салфеткой и дать высохнуть.

Ранее "Телеграф" писал, как можно достичь мраморного эффекта при покраске яиц при помощи луковой шелухи и обычной медицинской зеленки.