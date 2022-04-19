Усі інгредієнти є на кухні: чим можна пофарбувати яйця на Великдень

Всі ці способи натуральні і не мають жодної хімії

Навіщо купувати різні барвники, якщо можна пофарбувати яйця до Світлого Великодня натуральними барвниками, про які ми вже писали раніше. Більшість з цих продуктів, напевно, завжди є на вашій кухні.

"Телеграф" пропонує вам ознайомитися з декількома способами натурального фарбування крашанок за допомогою цибулі, буряку, капусти, кави, а також заморожених ягід. Нагадаємо, що найкраще для фарбування використовувати білі яйця.

Як і чим пофарбувати яйця на Великдень

Цибулиння. Найпоширеніший і популярний спосіб, адже цибулиння не просто дешевий барвник, а й потужний бактерицидний і протимікробний засіб. Все що потрібно, це зварити потрібну кількість яєць у воді в якій попередньо варилося лушпиння цибулі.

Суха кропива чи шпинат фарбують яйця у світло-зелений колір. Для того, щоб пофарбувати яйця в такий спосіб, потрібно відварити кропиву, а потім замочити зварені яйця у воді від трави. Чим довше яйця будуть у воді, ним більш насиченим буде колір.

фарбують яйця у світло-зелений колір. Для того, щоб пофарбувати яйця в такий спосіб, потрібно відварити кропиву, а потім замочити зварені яйця у воді від трави. Чим довше яйця будуть у воді, ним більш насиченим буде колір. Червонокачанна капуста при варінні дає насичений фіолетовий колір, але шкаралупа білих яєць з її допомогою стане блакитною. Спосіб фарбування: зварити капусту і опустити у воду яйця.

при варінні дає насичений фіолетовий колір, але шкаралупа білих яєць з її допомогою стане блакитною. Спосіб фарбування: зварити капусту і опустити у воду яйця. Кава забарвлює яйця у світло-коричневий колір. Спосіб фарбування такий же.

забарвлює яйця у світло-коричневий колір. Спосіб фарбування такий же. Чорна смородина, полуниця, малина, журавлина, калина, чорниця — кожна з цих ягід може надати яйцям відтінку від ніжно-рожевого до бузкового. Технологія фарбування: шкаралупу готового вареного яйця потрібно натерти свіжою або розмороженою ягодою. Надлишки ягідного соку після протерти серветкою і залишити яйце на просушування.

Читайте також: Категорія Lifestyle Чим безпечно пофарбувати яйця на Великдень вдома: незвичайні способи Якщо ви хочете, щоб яйця були не матові, а не блискучі, протріть їх ганчіркою, змоченою рослинною олією.

Буряк. Готове варене яйце потрібно обваляти в натертому на дрібній тертці свіжому буряку, потім протерти серветкою і дати висохнути.

Раніше "Телеграф" писав, як можна досягти мармурового ефекту при фарбуванні яєць за допомогою цибулиння і звичайної медичної зеленки.