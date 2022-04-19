Усі інгредієнти є на кухні: чим можна пофарбувати яйця на Великдень
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Всі ці способи натуральні і не мають жодної хімії
Навіщо купувати різні барвники, якщо можна пофарбувати яйця до Світлого Великодня натуральними барвниками, про які ми вже писали раніше. Більшість з цих продуктів, напевно, завжди є на вашій кухні.
"Телеграф" пропонує вам ознайомитися з декількома способами натурального фарбування крашанок за допомогою цибулі, буряку, капусти, кави, а також заморожених ягід. Нагадаємо, що найкраще для фарбування використовувати білі яйця.
Як і чим пофарбувати яйця на Великдень
- Цибулиння. Найпоширеніший і популярний спосіб, адже цибулиння не просто дешевий барвник, а й потужний бактерицидний і протимікробний засіб. Все що потрібно, це зварити потрібну кількість яєць у воді в якій попередньо варилося лушпиння цибулі.
- Суха кропива чи шпинат фарбують яйця у світло-зелений колір. Для того, щоб пофарбувати яйця в такий спосіб, потрібно відварити кропиву, а потім замочити зварені яйця у воді від трави. Чим довше яйця будуть у воді, ним більш насиченим буде колір.
- Червонокачанна капуста при варінні дає насичений фіолетовий колір, але шкаралупа білих яєць з її допомогою стане блакитною. Спосіб фарбування: зварити капусту і опустити у воду яйця.
- Кава забарвлює яйця у світло-коричневий колір. Спосіб фарбування такий же.
- Чорна смородина, полуниця, малина, журавлина, калина, чорниця — кожна з цих ягід може надати яйцям відтінку від ніжно-рожевого до бузкового. Технологія фарбування: шкаралупу готового вареного яйця потрібно натерти свіжою або розмороженою ягодою. Надлишки ягідного соку після протерти серветкою і залишити яйце на просушування.
- Буряк. Готове варене яйце потрібно обваляти в натертому на дрібній тертці свіжому буряку, потім протерти серветкою і дати висохнути.
Раніше "Телеграф" писав, як можна досягти мармурового ефекту при фарбуванні яєць за допомогою цибулиння і звичайної медичної зеленки.
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