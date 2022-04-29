Лидер группы O.Torvald в день рождения попросил перевести деньги подразделению ВСУ, в котором служит

Музыкант пошел служить в ВСУ добровольцем

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич, который пошел служить в ряды ВСУ добровольцем, в свой день рождения попросил всех, кто хочет его поздравить перевести деньги его подразделению и приблизить тем самым победу Украины в войне с россией.

Соответствующее обращение музыкант опубликовал на своей странице в Фейсбук.

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Реквизиты карты певец разместил публично и отметил, что деньги, перечисленные в подарок, пойдут на приобретение полезных вещей для его подразделения.

"У меня сегодня день рождения и, конечно, я хотел бы его праздновать как-то по-другому, но тем не менее. Если вы хотите меня поздравить, я оставляю карточку, на которую вы сможете отправить деньги в подарок, и за эти деньги будет приобретено полезные вещи для моего подразделения ВСУ. А меня с днем рождения, после победы отпразднуем. Слава Украине!", — написал Галич у себя в соцсети.

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