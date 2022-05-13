Притула согласился комментировать финал Евровидения за миллион гривен: подробности

Пользователи сети инициативу восприняли положительно

Украинский шоумен, политик и волонтер Сергей Притула рассказал, в каком случае будет комментировать песенный конкурс Евровидение, который в этом году проходит в итальянском Турине.

Об этом он сообщил в своем Твиттер.

Он отметил, что не собирается отвлекаться от работы по помощи Вооруженным силам Украины, однако признал, что его заинтересовало предложение о получении денежной поддержки от пользователей соцсети.

"Поэтому соглашение: я прокомментирую финал Евровидения, а вы насыпете нам за время стрима миллион гривен для украинской армии. Согласны?", — написал он.

Пользователи сети же не стали скрывать радости и пообещали собрать и больше.

Как сообщалось ранее, финал Евровидения пройдет 14 мая и стартует в 22:00 по киевскому времени.

Украину в этом году представляет фолк-рэп коллектив Kalush Orchestra с песней "Stefania", а с полным списком участников можно ознакомиться в нашем материале по этой ссылке.

Стоит отметить, что согласно прогнозам букмекеров у украинской группы есть огромные шансы не просто войти в пятерку лучших, но и вовсе одержать победу в конкурсе. Если это случится, то это будет третья победы Украины в Евровидении за все время ее участия.