Притула погодився коментувати фінал Євробачення за мільйон гривень: подробиці

Користувачі мережі ініціативу сприйняли позитивно

Український шоумен, політик та волонтер Сергій Притула розповів, у якому разі коментуватиме пісенний конкурс Євробачення, який цього року проходитиме в італійському Турині.

Про це він повідомив у своєму Твіттері.

Він зазначив, що не збирається відволікатися від роботи з допомоги Збройним силам України, проте визнав, що його зацікавила пропозиція щодо отримання грошової підтримки від користувачів соцмережі.

"Тому угода: я прокоментую фінал Євробачення, а ви насипете нам за час стріму мільйон гривень для української армії. Згода?", — написав він.

Користувачі мережі не стали приховувати радості та пообіцяли зібрати й більше.

Як повідомлялося раніше, фінал Євробачення пройде 14 травня і стартує о 22:00 за київським часом.

Україну цього року представляє фолк-реп колектив Kalush Orchestra з піснею "Stefania", а з повним списком учасників можна ознайомитись у нашому матеріалі за цим посиланням.

Варто зазначити, що згідно з прогнозами букмекерів у української групи є величезні шанси не просто увійти до п’ятірки найкращих, а й зовсім здобути перемогу у конкурсі. Якщо це станеться, то це буде третя перемога України у Євробаченні за весь час її участі.