Скандал с голосованием украинского жюри на "Евровидении" набирает обороты: в дело вмешался министр культуры

Скандал набирает обороты

В итальянском Турине накануне состоялся финал песенного конкурса "Евровидение", на котором победу одержала группа из Украины Kalush Orchestra. Однако уже на следующий день среди украинских фанатов шоу вспыхнул громкий скандал из-за решения отечественных жюри не дать ни единого балла Польше и Литве. Градус напряжения достиг таких высот, что в дело пришлось вмешаться министру культуры Александр Ткаченко.

В своем Фейсбук он обнародовал пост, в котором обратился к коллегам из Польши и Литвы и высказал личное мнение о том, что произошло.

"Эта оценка ни в коем случае не отражает реальное отношение к вам, к нашим ближайшим друзьям в Европе. Да, британцы были крутые и стали вторыми. Но поставить полякам и литовцам это очень стыдно. Народ Украины вам поставил 12!", — написал он.

Ткаченко подчеркнул, что украинский народ признателен народам этих стран за поддержку.

"И хотя конкурс не политический, так это и не политика — это дружба, это общие ценности, это всесторонняя поддержка во всех сферах. И надеюсь, что это все на долгие годы. Дорогие польский и литовский народы, мы вам безгранично благодарны, наша победа – общая. Как в Евровидении, так и та, которая будет над врагом", — добавил Ткаченко.

Как сообщалось ранее, единственной, кто голосовал за Польшу из украинской делегации была Ирина Федишин. Мотивация других членов жюри для пользователей сети осталась непонятной.

Глава жюри Вадим Лисица позже объяснил, что произошло и извинился перед польским народом.