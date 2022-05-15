Скандал із голосуванням українського журі на "Євробаченні" набирає обертів: у справу втрутився міністр культури

Скандал набирає обертів

В італійському Турині напередодні відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення", на якому перемогу здобула група з України Kalush Orchestra. Проте вже наступного дня серед українських фанатів шоу спалахнув гучний скандал через рішення вітчизняних журі не дати жодного бала Польщі та Литві. Градус напруги досягнув таких висот, що в справу довелося втрутитися міністрові культури Олександру Ткаченку.

У своєму Фейсбуку він оприлюднив посаду, в якій звернувся до колег з Польщі та Литви та висловив особисту думку про те, що сталося.

"Ця оцінка в жодному разі не відображає наше реальне відношення до вас, до наших найближчих друзів у Європі. Так, британці були круті та стали другими. Але поставити полякам та литовцям 0 це дуже соромно. Народ України вам поставив 12!", — написав він.

Ткаченко наголосив, що український народ вдячний народам цих країн за підтримку.

"І хоча конкурс не є політичним, то це і не політика — це дружба, це спільні цінності, це всебічна підтримка у всіх сферах. І сподіваюсь, що це все на довгі довгі роки. Дорогі польський та литовский народи, ми вам безмежно вдячні, наша перемога — спільна. Як у Євробаченні, так і та, яка буде над ворогом.", — додав Ткаченко.

Як повідомлялося раніше, єдиною, хто голосував за Польщу з української делегації була Ірина Федишин. Мотивація інших членів журі для користувачів мережі залишилася незрозумілою.

Голова журі Вадим Лисиця пізніше пояснив, що сталося та вибачився перед польським народом.