День святых Кирилла и Мефодия 24 мая: что категорически нельзя делать в этот день

В этот вторник, 24 мая, согласно церковному календарь, православная церковь чтит память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

"Телеграф" рассказывает историю праздника, а также, какие запреты существуют 24 мая.

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День святых Кирилла и Мефодия 24 мая: что за праздник

Братья Кирилл и Мефодий — проповедники христианства, создатели кириллического алфавита, первые переводчики богослужебных книг на славянский язык. Родились они в городе Солунь, в семье знатных и богатых родителей. Это обеспечило братьям отличное образование.

Старший брат Мефодий после воинской службы решил посвятить жизнь вере, поэтому принял монашеский постриг. Его брат Кирилл многие годы занимался изучением языков.

Оригиналы произведений Кирилла и Мефодия не сохранились. Произведениями Кирилла ученые считают "Азбучную молитву", "Пролог к ​​Евангелию" и другие. Мефодия называют автором гимна в честь великомученика Дмитрия Солунского, которого церковь почитает 8 ноября.

День святых Кирилла и Мефодия 24 мая: что нельзя делать в этот день

Нельзя носить одежду черного цвета, иначе все обернется неудачей.

Девушкам без пары нельзя подметать пол. В противном случае будущая невеста может "вымести" жениха, долгое время быть одинокой.

Не стоит заниматься на огороде — урожай плохим будет. А вот домашняя уборка только приветствуется.

Не рекомендуется ходить за покупками 24 мая — это повлечет за собой крупные незапланированные траты.

Добавим, что согласно прогнозам синоптиков, во вторник, 24 мая, для жителей Запада и Центра день будет сухим, без дождей.