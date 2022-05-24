День святих Кирила та Мефодія 24 травня: що категорично не можна робити у цей день

Цього вівторка, 24 травня, згідно з церковним календарем, православна церква вшановує пам’ять святих рівноапостольних Кирила та Мефодія.

"Телеграф" розповідає історію свята, а також які заборони існують 24 травня.

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День святих Кирила та Мефодія 24 травня: що за свято

Брати Кирило і Мефодій — проповідники християнства, творці кириличного алфавіту, перші перекладачі богослужбових книг слов’янською мовою. Народилися вони у місті Солунь, у сім’ї знатних та багатих батьків. Це забезпечило братам чудову освіту.

Старший брат Мефодій після військової служби вирішив присвятити життя вірі, тому прийняв чернечий постриг. Його брат Кирило багато років займався вивченням мов.

Оригінали творів Кирила та Мефодія не збереглися. Творами Кирила вчені вважають "Азбучну молитву", "Пролог до Євангелія" та інші. Мефодія називають автором гімну на честь великомученика Дмитра Солунського, якого церква шанує 8 листопада.

День святих Кирила та Мефодія 24 травня: що не можна робити у цей день

Не можна носити одяг чорного кольору, інакше все обернеться невдачею.

Дівчатам без пари не можна підмітати підлогу. Інакше майбутня наречена може "вимести" нареченого, довгий час бути самотньою.

Не варто займатися на городі – урожай поганим буде. А ось домашнє прибирання лише вітається.

Не рекомендується ходити за покупками 24 травня — це спричинить великі незаплановані витрати.

Додамо, що згідно з прогнозами синоптиків, у вівторок, 24 травня, для мешканців Заходу та Центру день буде сухим, без дощів.