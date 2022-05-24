Как отбелить воротник и манжеты на белой рубашке: средство, которое справится с любой грязью

Эти способы помогут отстирать даже самые грязные манжеты и воротники.

Увы, но со временем белые вещи желтеют и теряют свой красивый внешний вид. Чтобы вернуть белизну любимым рубашкам и футболам, многие хозяйки скупают различные дорогие моющие средства, однако они не всегда дают 100 % результат. Что же делать, чтобы отбелить белые вещи?

Отбелить манжеты и воротник белой рубашки можно простыми народными средствами, которые есть на каждой кухне, пишет belnovosti.

Как отбелить грязные воротник и манжеты на белой рубашке

Лимонная кислота

Смешайте лимонную кислоту с водой в пропорции ложка кислоты на литр воды. Отметим, что температура воды должна быть не выше 50 градусов. Замочите рубашку в полученном растворе и оставьте на три часа. По истечению времени тщательно прополощите холодной водой. Этот способ лучше всего работает на рубашках из хлопка и льна.

Хозяйственное мыло

Намочите рубашку и хорошенько натрите грязные места хозяйственным мылом. Положите вещь в полиэтиленовый пакет или заверните в пленку и оставьте в теплом месте на полтора часа. После просто постирайте в машинке. Отметим, что лучше всего отбеливает мыло с содержанием щелочи не ниже 72 %. Такой способ подходит для всех типов ткани.

Гашеная сода

Смешайте соду с уксусной кислотой в пропорции 1:1, и образовавшуюся пену нанесите на загрязненные участки, предварительно смочив их теплой водой. Застиранную рубашку отложите на час, а после прополощите в холодной воде.

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