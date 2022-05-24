Як відбілити комір та манжети на білій сорочці: засіб, який впорається з будь-яким брудом

Ці способи допоможуть відпрати навіть найбрудніші манжети та коміри.

На жаль, з часом білі речі жовтіють і втрачають свій красивий зовнішній вигляд. Щоб повернути білизну улюбленим сорочкам і футболам, багато господарок скуповують різні дорогі мийні засоби, проте вони не завжди дають 100% результат. Що ж робити, щоби відбілити білі речі?

Відбілити манжети та комір білої сорочки можна простими народними засобами, які є на кожній кухні, пише belnovosti.

Як відбілити брудні комір і манжети на білій сорочці

Лимонна кислота

Змішайте лимонну кислоту з водою у пропорції ложка кислоти на літр води. Зазначимо, що температура води має бути не вище 50 градусів. Замочіть сорочку в отриманому розчині та залиште на три години. По закінченню часу ретельно прополощіть річ холодною водою. Цей спосіб найкраще працює на сорочках з бавовни та льону.

Господарське мило

Намочіть сорочку і добре натріть брудні місця господарським милом. Покладіть річ у поліетиленовий пакет або загорніть у плівку та залиште у теплому місці на півтори години. Потім просто виперіть в машинці. Зазначимо, що найкраще відбілює мило з вмістом лугу не нижче 72%. Такий спосіб підходить всім типів тканини.

Гашена сода

Змішайте соду з оцтовою кислотою в пропорції 1:1, і піну, що утворилася, нанесіть на забруднені ділянки, попередньо змочивши їх теплою водою. Запрану сорочку відкладіть на годину, а потім прополощіть у холодній воді.

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