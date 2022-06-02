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Зачем замачивать рулон туалетной бумаги в уксусе: хитрость опытных хозяек во время уборки туалета

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как эффективно почистить унитаз с помощью уксуса и рулона туалетной бумаги Новость обновлена 02 июня 2022, 15:51
Как эффективно почистить унитаз с помощью уксуса и рулона туалетной бумаги

Не нужно тратиться на химические средства для уборки

Маркетологи рассказывают, что для того, чтобы унитаз стал идеально чистым, нужно иметь в ассортименте прям таки "необходимую" для этого артиллерию, такую ​​как различные туалетные блоки, гели, порошки, которые часто вредят нашему здоровью и загрязняют среду. Однако опытные хозяйки используют в этом случае народные способы очищения унитаза, например обычную соль или шипучий аспирин — они более экологичны.

Чтобы почистить туалет можно еще добавить уксус прямо в бачок унитаза, пишет Ukr.Media. Он эффективно дезинфицирует водосток, да и микробам не останется шансов.

Как почистить унитаз с помощью уксуса

Чтобы избавиться от известковых отложений, достаточно пропитать уксусом рулон туалетной бумаги и положить его в углубление внутренней части унитаза. Через 5 минут убираете бумагу и спускаете воду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем мыть унитаз, чтобы он снова стал белым.

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#Уборка #Унитаз #Туалет #Уксус #Лайфхаки