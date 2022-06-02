Навіщо замочувати рулон туалетного паперу в оцті: хитрість досвідчених господинь під час прибирання туалету

Не потрібно витрачатися на хімічні засоби для прибирання

Маркетологи розповідають, що для того, щоб унітаз став ідеально чистим, потрібно мати в асортименті прямо таки "необхідну" для цього артилерію, таку як різні туалетні блоки, гелі, порошки, які часто шкодять нашому здоров’ю і забруднюють середовище. Однак досвідчені господині використовують у цьому випадку народні способи очищення унітаза, наприклад, звичайну сіль або шипучий аспірин — вони більш екологічні.

Щоб почистити туалет, можна ще додати оцет прямо в бачок унітаза, пише Ukr.Media. Він ефективно дезінфікує водостік, та й мікробам не залишиться шансів.

Як почистити унітаз за допомогою оцту

Щоб позбавитися вапняних відкладень, достатньо просочити оцтом рулон туалетного паперу і покласти його в поглиблення внутрішньої частини унітаза. Через 5 хвилин прибираєте папір та спускаєте воду.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим мити унітаз, щоб він знову став білим.