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Навіщо замочувати рулон туалетного паперу в оцті: хитрість досвідчених господинь під час прибирання туалету

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як ефективно почистити унітаз за допомогою оцту та рулону туалетного паперу
Як ефективно почистити унітаз за допомогою оцту та рулону туалетного паперу

Не потрібно витрачатися на хімічні засоби для прибирання

Маркетологи розповідають, що для того, щоб унітаз став ідеально чистим, потрібно мати в асортименті прямо таки "необхідну" для цього артилерію, таку як різні туалетні блоки, гелі, порошки, які часто шкодять нашому здоров’ю і забруднюють середовище. Однак досвідчені господині використовують у цьому випадку народні способи очищення унітаза, наприклад, звичайну сіль або шипучий аспірин — вони більш екологічні.

Щоб почистити туалет, можна ще додати оцет прямо в бачок унітаза, пише Ukr.Media. Він ефективно дезінфікує водостік, та й мікробам не залишиться шансів.

Як почистити унітаз за допомогою оцту

Щоб позбавитися вапняних відкладень, достатньо просочити оцтом рулон туалетного паперу і покласти його в поглиблення внутрішньої частини унітаза. Через 5 хвилин прибираєте папір та спускаєте воду.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим мити унітаз, щоб він знову став білим.

Теги:
#Прибирання #Унітаз #Туалет #Оцет #Лайфхак