Как легко почистить духовку до идеального состояния: хитрый трюк

Хитрость опытных хозяек, как быстро избавиться от жира и нагара, не напрягаясь

Сложно найти того, кто отказался бы от сочного кусочка рыбы или мяса, или ароматной выпечки из духовки. Однако еще сложнее найти человека, кто согласился бы мыть плиту после приготовления таких блюд, ведь после этого жир и нагар так сильно въедаются в стенки духовки, что избавиться от них становится очень сложно.

Вам понадобится всего один компонент для блестящей чистоты, пишет cpykami. Справиться со сложными загрязнениями в духовке поможет 1 таблетка для посудомоечной машины.

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Как почистить духовку до блеска

Берем одну таблетку, слегка смачиваем в горячей воде, протираем ею духовку. Оставляем в таком виде на 1 час, если сильные загрязнения, и на 15-20 минут, если духовка не сильно грязная. Затем удаляем мыльный раствор мокрой тряпкой и протираем насухо.

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