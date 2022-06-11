Як легко почистити духовку до ідеального стану: хитрий трюк

Хитрість досвідчених господинь, як швидко позбутися жиру та нагару, не напружуючись

Складно знайти того, хто відмовився б від соковитого шматочка риби чи м’яса, чи ароматної випічки з духовки. Однак ще складніше знайти людину, яка погодилася б мити плиту після приготування таких страв, адже після цього жир і нагар так сильно в’їдаються в стінки духовки, що позбутися їх стає дуже складно.

Вам знадобиться лише один компонент для блискучої чистоти, пише cpykami. Впоратися зі складними забрудненнями в духовці допоможе 1 таблетка для посудомийної машини.

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Як почистити духовку до блиску

Беремо одну таблетку, злегка змочуємо у гарячій воді, протираємо нею духовку. Залишаємо в такому вигляді на 1 годину, якщо сильні забруднення, і на 15-20 хвилин, якщо духовка не дуже брудна. Потім видаляємо мильний розчин мокрою ганчіркою та протираємо насухо.

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